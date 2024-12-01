《航海王》新幹線列車遊大阪關西！三種合作樣式踏上偉大航道

記者楊智仁／綜合報導

超知名漫畫《航海王》自連載開始創造無數經典，時至今日都還是全世界最受歡迎作品，去年真人版掀起一陣旋風，動畫更是迎來 25 周年。如今西日本旅客鐵道「山陽新幹線」也宣布與《航海王》合作推出全新的「山陽新幹線列車」。

▼《航海王》全新的「山陽新幹線列車」。（圖／翻攝自官網）

山陽新幹線將於 2025 年 3 月 10 日迎來全線開業 50 周年，同時，隨著大阪車站周邊地區的開發進展，2025 年 4 月還有「大阪關西世博會」使關西地區更加熱鬧繁華。為了讓旅客能夠以關西為起點，盡情享受山陽新幹線帶來的「全新乘車體驗」以及「沿線地區的魅力」，官方宣布啟動與人氣作品《ONE PIECE 航海王》全新合作企劃。

這次企劃將推出以尾田榮一郎原作《ONE PIECE》世界觀為靈感設計的全新山陽新幹線列車，共三列依次登場。列車設計以原作核心理念為主題，展現 「期待、興奮、感動、希望、人與人的連結」 等情感，故事舞台搬至山陽新幹線穿越的「瀨戶內」地區，就像主角「魯夫」與夥伴們一同揚帆出海追逐夢想一樣，「ONE PIECE 新幹線」帶領旅客踏上一場前所未有的冒險之旅，更多詳細情報可以至特設網站查詢。