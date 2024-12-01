任天堂打擊盜版目標20萬成員論壇　要求Reddit、Google供用戶資料

記者楊智仁／綜合報導

根據外媒報導，任天堂正在持續打擊非法 Switch 商店與相關人士，並已向美國地區法院請求傳喚多家公司，試圖查明涉嫌侵權者的身份，任天堂最新行動特別針對一個名為 SwitchPirates 的 Reddit 子看板，該社群擁有超過 19 萬成員。

▼任天堂抓盜版絕不手軟。（圖／翻攝自任天堂官網）

任天堂先前聘請律師事務所來調查盜版 Switch 遊戲線上商店，隨後成功將出售盜版遊戲的「Archbox」 subreddit 帳號與一名叫 James Williams 的任天堂帳號聯繫在一起。任天堂查閱內部記錄，找到了 Williams 使用的電子郵件地址，該郵件地址對應於亞利桑那州的一個地址，與 Williams 之前在 Reddit 上提到其家鄉一致，透過不斷抽絲剝繭，任天堂接著對 Williams 提起訴訟。

此舉正是任天堂針對「Archbox」也就是 James Williams 提起侵權訴訟的延續，案件中，由於 Williams 未出庭，任天堂已通過默示判決勝訴，法庭文件表示，Williams 拒絕出庭，公司無法向其提取相關證據或進行訊問，因此只能透過第三方獲取合作者資訊。

任天堂向美國華盛頓州地區法院申請傳喚以下公司，要求提供與涉嫌侵權行為相關的資訊，其中包含 Cloudflare、Discord、Github、Google 和 Reddit，以查明 SwitchPirates 社群內的相關用戶。由於 Williams 是 SwitchPirates 社群的版主之一，任天堂懷疑其他與該社群相關的帳號可能也由 Williams 控制，或與其合作進行盜版行為，這些傳喚的目的在於獲取侵權相關必要資訊，進一步追究侵權者的責任。