2024臺北城市盃《快打6》香港隊逆轉奪冠　選手驚訝「台灣粉絲好熱情」現場爆滿歡呼聲不斷

記者蘇晟彥／台北報導

「2024臺北城市盃國際電競大賽 」 11月30日、12月1日正式在西門WESTAR熱鬧開幕，今年以電競熱門項目《快打旋風6》及《傳說對決》作為賽事核心，邀請全球四個城市隊伍選手齊聚台北展開激烈對決。首日《快打旋風6》最後由香港隊Hotdog29和Chris Wong上演驚天逆轉，奪下冠軍及4萬元獎金，儘管最後台北隊、東京隊並沒有闖進最後冠軍賽，但賽後接受採訪時都紛紛表示，今年的戰況十分膠著，雖然沒有贏下比賽，但很開心可以跟不同國家的選手交流，也感受到現場粉絲帶給他們的熱情與感動。

▼臺北市政府體育局每年主辦《臺北城市盃國際電競大賽》，首日賽事吸引超過百名玩家齊聚一堂同歡，市長蔣萬安也到場支持。（圖／臺北市政府提供）

每年最期待的電競賽事「2024臺北城市盃國際電競大賽」11 月30 日、12 月 1 日在西門WESTAR接連舉辦，同時開放所有對電競產業、活動有興趣的民眾自由參訪。首日邀請到《快打旋風6》明星選手出戰，台灣由奪下2022年杭州亞運銀、銅牌的GamerBee小向及Oil King五股石油王代表台北參戰。在開幕儀式上蔣萬安市長也親臨替選手打氣，蔣萬安表示，「電競產業正蓬勃發展，北市府亦持續全力支持，透過舉辦高規格賽事，此次邀請東京、首爾、香港等城市頂尖選手來臺交流，要讓臺北市電競產業越來越好。」現場也聚集超過百位粉絲到現場觀看，比賽過程中尖叫聲此起彼落，場面十分熱鬧。

作為「格鬥遊戲強國」，本屆將以台北、東京、首爾及香港四個城市作為隊伍分配，每隊邀請2位明星選手到場較勁，四個隊伍的選手分別為

台北隊：GamerBee小向、Oil King五股石油王

東京隊：Mago、 Itabashi Zangief（板桑）

香港隊：Chris Wong、Hotdog29

首爾隊：KR_WrestlingMan、LESHAR

本屆賽事異常膠著，選手間的勝負都互有來往，直到最後一局由首爾隊拿下最後一個大分領先，而台北隊、香港隊則以3分同分，東京隊則稍嫌可惜落掉一個大分位居最後，但最終香港隊以小分獲勝較多，與首爾隊共同闖入決賽，最後Hotdog29上演「驚天逆轉」，將原本在循環賽中力克群雄的首爾隊擊敗，成為「2024臺北城市盃國際電競大賽」賽事冠軍。

▼今年場內應援聲爆棚，座位上滿滿都是觀賽的民眾。（圖／記者黃克翔攝）

▼場內也有喜好《快打旋風6》的玩家自行Cosplay到場同歡。



今年代表東京隊出戰的Mago、Itabashi Zangief（板桑）雖然不是第一次來台灣參加線下賽事，但是在疫情結束後首次來台，兩位都認為「台灣的粉絲很熱情」，在看比賽時看到精彩的地方都會大聲叫出來，非常喜歡這種線下的氣氛；儘管這次沒有順利晉升冠軍賽，兩位還是以非常放鬆的心情來面對比賽，就當作選手間的交流，也可以知道各位擅長的打法，也非常開心這次能被邀請來參加這場盛宴。

代表台北隊的小向、石油王，也是連續三年代表台北出戰， 石油王說，今天非常可惜在小分上輸掉，沒有晉級最後的冠軍賽，但非常開心台北市政府連續舉辦這樣的賽事，他開玩笑說，「我今天感覺來排隊找我拍照的粉絲比去年多很多」，看到整個格鬥賽事社群蓬勃發展他非常開心；小向則強調，今年是第三年，連續這樣舉辦非常不容易，要非常有熱忱，而且從賽制上就可以看出，這次著重在「交流」，不管是選手間、與粉絲間交流，能看到這樣的熱情真的非常興奮。

此外，四位選手在職業賽場上都已經征戰多年，今年可以看到非常多「年輕的面孔」到場觀摩，針對如果想要踏上職業選手這條路應該具備的條件，他們四位都一致給出，「先對遊戲有愛、先喜歡上整個社群的氣氛，再透過練習扎實自己的基本功，千萬不要開頭就設定『我要當職業選手』，喜歡格鬥遊戲的心比一切條件都更加重要」。

▼台北隊以小分落差無緣晉級冠軍賽，但兩位看到格鬥遊戲社群發展蓬勃都十分開心。（圖／記者黃克翔攝）



▼Mago、Itabashi Zangief兩位都是久違來台灣參賽，非常開心有這次機會跟其他城市的隊伍選手交流。

