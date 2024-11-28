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外媒曝Ubisoft開發社交新作　靈感來自「動物森友會、Minecraft」

記者楊智仁／綜合報導

根據外媒報導，Ubisoft 旗下代號 Alterra 的全新項目正在開發中，這款遊戲是一款使用立體像素創建（voxel creation） 技術的社交模擬遊戲，遊玩模式與《集合啦！動物森友會》相似，據稱該項目已開發約 18 個月。

▼外媒曝Ubisoft開發新社交模擬遊戲。（圖／翻攝自Ubisoft官網）▲▼Ubisoft。（圖／翻攝自官網）

動物森友會是任天堂所推出的社交模擬系列，遊戲中玩家生活在一個由擬人動物居住的村莊，展開各種活動，系列以其開放性著稱，並大量使用遊戲機內建時鐘和日曆模擬真實時間，《動物森友會》自推出以來均獲得正面評價，每一部作品皆為各自平台的暢銷遊戲。

外媒指出 Ubisoft 蒙特婁工作室目前正在進行「Alterra」開發工作，創意總監是 Patrick Redding（曾擔任華納兄弟《高譚騎士》創意總監），製作人是有著 24 年 Ubisoft 資歷的 Fabien Lhéraud。Alterra 遊戲方式類似《動物森友會》，玩家將居住在一個島嶼上，與名為 Matterlings 的 NPC 互動，遊戲中可離開家園島，探索其他生物聚落，同時前往擁有不同地貌（如冰雪世界、沼澤地等）、不同敵人與材料的世界；建築機制與《Minecraft》相似，利用收集的材料創造心目中的世界。

目前該遊戲仍在開發初期，距離正式推出尚需數年時間。值得注意的是，Alterra 有望結合《動物森友會》的社交模擬與《Minecraft》創造性建築機制，提供獨特的體驗，雖然尚需時日才能看到這款遊戲全貌，但其創新玩法和 Ubisoft 的製作實力，令人期待這款作品登場。

關鍵字：Ubisoft

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