《英雄聯盟》諾克薩斯賽季「強調擊殺」　2大改動新野怪超強給復活Buff

記者蘇晟彥／台北報導

《英雄聯盟》在2025年開始，除了五大賽區重新征戰外，將以3大國際賽事作為版本區隔，每年度將重新劃分成3個賽季，每個賽季都將圍繞特定主題、英雄進行。在2025年首波要迎來「諾克薩斯」賽季，除了地圖外觀會以該城邦作為設計外，本季將圍繞在「首殺」、「首塔」上，迅速達成的隊伍將會獲得額外獎勵。此外，全新史詩野怪「滅世者亞塔坎」也將再次改變召喚峽谷生態。

▼2025第一賽季將以諾克薩斯作為主題。

● 賽季概覽

○ 2025年，《英雄聯盟》將實施新的賽季結構，全年分為三個賽季，每個賽季持續約八個版本（16週）。每個賽季都將圍繞特定主題展開，以特定英雄為主軸帶領玩家穿越符文大地的不同區域，一起構成貫穿全年的故事劇情。

○ 結合玩家意見回饋，這個新結構將塑造出2025年的大部分新內容，如遊戲玩法更新、模式、小遊戲和英雄，使其與每個賽季的主題保持一致。每個賽季都將推出慶祝主題的造型，也會發布許多與賽季主題無相關的系列造型。

○ 第一季將從諾克薩斯開始，玩家可以期待在1月第一季開始時觀看以諾克薩斯及諾克薩斯英雄為主軸的新動畫。

▼諾克薩斯賽季地圖外貌將全部更新，現在主堡防禦塔也會重生。



● 滅世者亞塔坎

○ 第一季將推出新的史詩野怪：「滅世者亞塔坎」，受到死亡和毀滅驅動的懼獸。亞塔坎將在每場遊戲20分鐘時出現在上路或下路一側，具體位置取決於哪一側在前14分鐘造成的英雄傷害和擊殺數較多。在亞塔坎現身之前，他的戰鬥區域會先出現，永久性地改變地圖，冒出兩面新的牆體。

○ 亞塔坎的暗黑力量也將導致血玫瑰定期在英雄被擊殺的地方生長。每個團隊每收集一朵血玫瑰，都可獲得少量經驗值和永久有效且可以累加的適性之力加成。

○ 亞塔坎有兩種型態：毀滅型態和貪食型態。在場面火爆的對戰中，會出現毀滅型態的亞塔坎，擊敗他的團隊將獲得血之花瓣，並在該區域生成血玫瑰叢，任何人都能摘取。擊敗毀滅型態的亞塔坎還會增強所有史詩野怪獎勵的效果。貪婪型態的亞塔坎會在戰鬥較不激烈的遊戲中出現，並為擊敗他的團隊提供一次性的重生增益，使持有者在受到致命傷害時能在溫泉復活。

○ 由於亞塔坎加入召喚峽谷的關係，預示者和巴龍納什的出生時間將分別調整至16分鐘和25分鐘。

▼全新史詩野怪：滅世者亞塔坎，將會根據14分鐘前死亡數決定出生位置。



▼出生地將會造成永久地形改變。



● 額外遊戲玩法改動

○ 除了諾克薩斯入侵召喚峽谷地圖外，新的遊戲機制、物品和符文也將登場，為新賽季增添策略深度。

○ 諾克薩斯主題的靴子升級將透過名為「武力壯舉」的新機制解鎖。第一個達成以下三個目標其中兩個的團隊將獲得強化靴子的使用權：首殺、首塔和首三隻史詩野怪。達成目標的團隊將獲得能讓二級靴子略微增強的屬性，並解鎖強大的諾克薩斯主題靴子終極升級。

○ 坦克類物品將進行小規模調整，並新增一件物品「嗜血詛咒」，此物品可在技能重複命中目標時降低目標的魔法抗性。

○ 新的次要符文登場，用來重新平衡征服系中的一些視野相關選項：深度守衛、第六感和恐懼動力。更新還將迎來公理奧術大師，這是巫術系的全新成員，可使大招變得更強大。

○ 主堡防禦塔現在遭到摧毀後過一段時間就會重生，讓瀕臨潰敗的團隊有更好的翻盤機會。

○ 召喚師技能傳送將不再於引導結束後立即傳送英雄，而是會讓英雄在地圖上進行移動的視覺效果。解放型傳送將使英雄以更快的速度傳送。

● 維克特視覺玩法更新

○ 在《奧術》第一季期間，凱特琳獲得了視覺更新，使其在《英雄聯盟》的形象更貼近《奧術》中的樣貌。現在，隨著《奧術》第二季的發布，維克特將獲得視覺玩法更新（VGU），明天將在PBE上線。此更新將為維克特帶來新的美術素材和更新版的背景故事，使其更貼近他在《奧術》中展現的形象，但基本保留其核心玩法，僅對大絕進行輕微的功能和主題調整，現在大絕將隨著每次擊殺而變得更大，直到技能持續時間結束。

○ 維克特的所有造型都將更新。隨著這些改變，「原型機械使徒 維克特」的價格將從520聯盟幣提升至750聯盟幣。玩家將有機會在維克特視覺玩法更新發布前以較低價格購買這款造型。

● 超速衝點

○ 全新的遊戲模式「超速衝點」將於1月在指定地區推出，可能會取代快速遊戲。超速衝點模式的設計能提供比召喚峽谷更輕鬆無壓力的體驗，同時又比隨機單中提供更多策略元素。超速衝點模式將保留《英雄聯盟》的核心元素，如發育、滾雪球和爭奪目標的團戰，但進行了調整以確保所有玩家都能有不錯的競技體驗，包括隨遊戲進度提升所有玩家的金幣和經驗值獲得量。