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2025地鳴襲來！劇場版《進擊的巨人 完結篇》明年台灣上映

記者楊智仁／綜合報導

儘管已經完結近一年，但相信許多粉絲至今仍沉浸在《進擊的巨人 The Final Season 完結篇》動畫結局的震撼之中。為了讓粉絲更完整體驗巨人震撼，《「進擊的巨人」完結篇 THE LAST ATTACK》以前篇 + 後篇登上日本大銀幕獲得好評，如今代理商也確定台灣會在明年 1 月上映。

▼《「進擊的巨人」完結篇 THE LAST ATTACK》。（圖／翻攝自@anime_shingeki） ▲▼《「進擊的巨人」完結篇 THE LAST ATTACK》。（圖／翻攝自@anime_shingeki）

《進擊的巨人The Final Season完結篇 ( 前篇 )》於去年 3 月播出，所帶來感動讓許多粉絲無法忘懷：戰鬥場面、配樂、節奏編排近乎完美，角色間恐懼、遲疑、勇氣更刻畫地相當深刻，超高製作品質讓動畫掀起超高討論度，緊接著「後篇」於同年 11 月登場，劇情不斷反轉所有伏筆在最後回收，再加上艾連與阿爾敏談話，建立更完整角色動機，配上米卡莎溫柔話語，觀眾們留下眼淚之餘也為《進擊的巨人》10 年動畫劃下難忘結尾。

這次《「進擊的巨人」完結篇 THE LAST ATTACK》前後篇結合畫面升級，採用 5.1 聲道環繞處裡構築成約 145 分鐘的劇場動畫，11 月限定三周登上日本大銀幕獲得好評。代理商木棉花先前也宣布劇場版「進擊的巨人 完結篇」會在 2025 年 1 月 3 日在台灣上映，上映地區還包含香港、澳門、馬來西亞、新加坡、菲律賓、越南、泰國、印尼等等，相信明年將再掀起一波巨人熱潮。

關鍵字：進擊的巨人

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