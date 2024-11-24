《寶可夢TCG》遊戲收入突破1.2億美元、日均吸金640萬

記者楊智仁／綜合報導

能輕鬆收藏寶可夢卡牌的 iOS/Android 應用程式《Pokémon Trading Card Game Pocket》（簡稱寶可夢TCG）不斷繳出好成績，創下單日收益最高紀錄，根據 AppMagic 的估算，單日玩家在 App Store 和 Google Play 消費就可以達到 820 萬美元，遊戲總收入衝上 1.208 億美元。

▼《寶可夢TCG》。（圖／翻攝自PokemonTCGP推特）

《寶可夢 TCG》自全球上線以來，玩家每日平均花費約 640 萬美元，遊戲第一周收入達到 3580 萬美元，第二周則進一步攀升至 4850 萬美元，第三周只過短短 5 天遊戲又進帳 3720 萬美元，日本一直是該遊戲最大市場，當前貢獻收入達到 5060 萬美元，占全球總收入的 42%。美國排名第二貢獻 3360 萬美元占總收入的 28%。

由於遊戲自推出便包含眾多粉絲喜愛的寶可夢，每天用手機開封擴充包，透過數位形式享受卡牌所呈現的視覺表現與效果，化身訓練家隨時隨地收藏各式寶可夢讓不少民眾愛不釋手，加上實體卡牌遊戲的巨大人氣，《寶可夢 TCG》早期就獲得顯著成功，成為寶可夢公司歷史上第二大手機遊戲，總下載量輕鬆突破 3000 萬次，且僅以 1800 萬美元之差落後於《Pokémon Go》發佈 19 天時創下的 1.388 億美元記錄。