ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《寶可夢TCG》遊戲收入突破1.2億美元、日均吸金640萬

記者楊智仁／綜合報導

能輕鬆收藏寶可夢卡牌的 iOS/Android 應用程式《Pokémon Trading Card Game Pocket》（簡稱寶可夢TCG）不斷繳出好成績，創下單日收益最高紀錄，根據 AppMagic 的估算，單日玩家在 App Store 和 Google Play 消費就可以達到 820 萬美元，遊戲總收入衝上 1.208 億美元。

▼《寶可夢TCG》。（圖／翻攝自PokemonTCGP推特）▲▼ 寶可夢。（圖／翻攝自PokemonTCGP推特）

《寶可夢 TCG》自全球上線以來，玩家每日平均花費約 640 萬美元，遊戲第一周收入達到 3580 萬美元，第二周則進一步攀升至 4850 萬美元，第三周只過短短 5 天遊戲又進帳 3720 萬美元，日本一直是該遊戲最大市場，當前貢獻收入達到 5060 萬美元，占全球總收入的 42%。美國排名第二貢獻 3360 萬美元占總收入的 28%。

由於遊戲自推出便包含眾多粉絲喜愛的寶可夢，每天用手機開封擴充包，透過數位形式享受卡牌所呈現的視覺表現與效果，化身訓練家隨時隨地收藏各式寶可夢讓不少民眾愛不釋手，加上實體卡牌遊戲的巨大人氣，《寶可夢 TCG》早期就獲得顯著成功，成為寶可夢公司歷史上第二大手機遊戲，總下載量輕鬆突破 3000 萬次，且僅以 1800 萬美元之差落後於《Pokémon Go》發佈 19 天時創下的 1.388 億美元記錄。

▲▼ 寶可夢。（圖／翻攝自PokemonTCGP推特）

關鍵字：寶可夢

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

2025地鳴襲來！劇場版《進擊的巨人 完結篇》明年台灣上映

玩PC遊戲時自動支援攻略　微軟推遊戲瀏覽器Game Assist

《Re:從零開始的異世界生活》將進決戰高潮　下半季再等兩個月

《敗北女角》稱霸「這本輕小說真厲害」　女主第二網笑：還是敗北

雷／《奧術》第二季完結　網扮柯南找「關鍵證據」：差點哭死

《寶可夢TCG》遊戲收入突破1.2億美元、日均吸金640萬

Zeus經紀公司回擊T1「完整談判時間軸曝光」　懇求：停止攻擊他

T1 Ceo曝「不滿Zeus經紀人」　回應官網照片秒消失原因

《鬥陣特攻2》大肌肌肉盾「災害」週末開放試玩　S14賽季正式登場

Zeus離隊首發聲「謝謝給我很多愛」　粉絲怒喊退周邊T1答應了

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《寶可夢TCG》遊戲收入破1.2億美元

雷／《奧術》第二季完結

《醜男真戰士》確定改編電視動畫

《奧術》范德爾到底是哪隻英雄？

《敗北女角》稱霸「這本輕小說真厲害」

《Re:0》下半季再等兩個月

微軟推遊戲瀏覽器Game Assist

「聖誕主題」降臨台北寶可夢中心

《進擊的巨人 完結篇》明年台灣上映

《寶可夢GO》道館守門員剋星整理

最新新聞

《進擊的巨人 完結篇》明年台灣上映

微軟推遊戲瀏覽器Game Assist

《Re:0》下半季再等兩個月

《敗北女角》稱霸「這本輕小說真厲害」

雷／《奧術》第二季完結

《寶可夢TCG》遊戲收入破1.2億美元

Zeus經紀公司回擊T1

T1 Ceo曝「不滿Zeus經紀人」

大肌肌肉盾「災害」週末開放試玩

Zeus離隊發聲「謝謝給我很多愛」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366