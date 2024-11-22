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Zeus經紀公司回擊T1「完整談判時間軸曝光」　懇求：停止攻擊他

記者蘇晟彥／綜合報導

T1與Zeus合約問題不斷延燒，在T1 CEO親上火線回答問題後，Zeus所屬經紀公司「THE PLAY」怒斥誇大事實，並將完整時間軸曝光，同時希望網友停止對Zeus不公正的批評。

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▼Zeus經紀公司曝光協商時間軸。

▲▼

THE PLAY表示，感謝支持Zeus的粉絲，也非常抱歉在轉會期的問題帶來困擾，原先希望保持謹慎立場，並尊重Zeus不想因為轉會一事造成T1困擾，因此在初期並沒有做出回應，但針對T1 執行長AMA的公告，認為明顯存在不符合事實，因此決定發出聲明，並還原完整時間軸。

對此，經紀公司表示，T1在第一次協商未能令Zeus滿意，因此初期的協商未能順利進行，在19日（FA之前）也表示希望能在自由市場上評估，因此在FA之前都沒有達到共識。但進入FA後，經紀公司與Zeus從都未能與T1達成共識，同時表示HLE要求下，向T1傳達「11月19日下午3點」是最後協商的期限，但T1並未針對相關議題給出回應，最終協商宣告破裂，選擇向HLE進行簽約。

關鍵字：T1ZeusTHEPLAY合約問題轉會

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