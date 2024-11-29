《逆水寒》今日公測榮登台港澳榜第一！開服獎勵、流派、遊戲特色搶先看

記者蘇晟彥／綜合報導

受到網友千呼萬喚、萬眾期待的武俠MMORPG《逆水寒》在 今日（29日）正式開放公測，相信不少玩家已經摩拳擦掌等著進入這個「會呼吸的江湖」闖蕩。《逆水寒》預下載已經橫掃台港澳各大榜單，取得App Store及Google Play均總榜第一的好成績！熱情的玩家甚至已將伺服器擠爆，官方緊急加開玩家自定義伺服器！。

為了慶祝公測，官方還加碼開服福利，釋出虛寶序號「MMOKING」與【宿命相逢禮（內含3,600枚綁定紋玉）】，讓玩家江湖啟程時就行囊滿滿啦！

開服大家最關心的問題莫過於流派的選擇！《ETtoday遊戲雲》整理網路上各路大神的攻略，以及自己在封測體驗的心得，讓大家能在第一時間就化身「江湖勝利組」，開啟暢快淋漓的冒險篇章！

《逆水寒》官方Facebook：https://www.facebook.com/JusticeHMT/?locale=zh_CN

《逆水寒》遊戲下載連結：https://lsh.onelink.me/47CP/66gjugsa

▼《逆水寒》目前共有6大流派可供選擇，分別是鐵衣、血河、碎夢、神相、九靈及素問，初入江湖前要審慎思考！（圖／翻攝自《逆水寒》官網）



在進入《逆水寒》世界前，第一個要面臨的選擇就是「流派選擇」，儘管後面還有「江湖門派」、「一般門派」，但上述都是可以進行更改，唯一不能更改的就是「流派」，把流派想的簡單點，就是所謂「職業」，每個職業都有擅長、不擅長的地方，目前大致上可以分成PvE（副本）＆PvP兩種，可以依照自己喜歡的遊戲內容進行選擇，目前在國際版推出的六大職業分別是鐵衣、血河、碎夢、神相、九靈及素問，以下就是每個職業的基本介紹

素問

．定位：奶媽（唯一的治療職業）

．特色：雙形態切換：天問形態（輸出與控制）與素心形態（治療增強），能穩定恢復隊伍血量，自帶復活技能提高容錯率。

．優點：團隊中不可或缺，治療與輔助能力極強。

．缺點：在PVP中易被集火擊殺，操作需平衡輸出與治療。

神相

．定位：遠程法術輸出

．特色：擅長火、冰、風三種元素攻擊，範圍控制與穩定輸出兼具，能量循環技能為輸出提供支持。

．優點：副本輸出穩定，團戰中提供高爆發與控制效果。

．缺點：血量較薄，PVP中易成為優先目標，技能CD長。

九靈

．定位：召喚系輔助輸出

．特色：可召喚蠱靈協助戰鬥，並提供護盾與穩定的傷害輸出，具有一定的坦度與靈活性。

．優點：副本與團隊中表現平穩，技能傷害隨距離衰減少。

．缺點：缺乏護盾時防禦力低，PVP中追擊能力有限，依賴護盾保護。

碎夢

．定位：高爆發近戰刺客

．特色：擁有隱身與位移技能，適合偷襲與收割殘血目標，技能絲滑、操作感強。

．優點：PVP中擊殺能力極強，適合進攻型玩家。

．缺點：血量較薄，容錯率不高，副本需求較低。

鐵衣

．定位：坦克

．特色：雙形態切換：破鐵衣型態（提升輸出）與御鐵衣形態（增強防禦），高生存力，控制技能豐富，保護隊伍核心成員。

．優點：操作簡單，副本需求高，團戰能承擔大量傷害。

．缺點：移動速度慢，技能循環簡單但對副本機制理解要求高。

血河

．定位：近戰攻守兼備

．特色：唯一可以上馬作戰的流派，擁有持續輸出的能力，能協助隊友完成擊殺。

．優點：穩定的傷害輸出與不錯的坦度，初期表現佳。

．缺點：需要靈活的操作和隊友配合，在PVP中上手難度較高。

目前鐵衣、素問算是PvE不可或缺的流派（坦、補），其餘的都可以定位成輸出、複合式的職業，可以依照自己喜歡的流派選擇，喜歡暴力、遠程輸出就可以選擇神相；喜歡召喚系，有不同的輸出手段可以嘗試九靈。至於碎夢就類似刺客，在PvP中比較受到歡迎，但在副本中還是能充當暴力輸出手。

流派眾多有選擇困難？長大後全部技能通通都想學？《逆水寒》首創「偷師系統」，在遊戲的後期將可以學習到其他流派的技能享受獨霸一方的快感！

▼《逆水寒》技能除了流派外，也可以從任務中獲取「江湖」、「絕技」等招式，透過不同搭配將可以出奇制勝。





除了在流派上的選擇十分重要外，享受官方精心打造的大宋時代「會呼吸的江湖」也是不少玩家沉迷在《逆水寒》的原因，記者在先前也參加了「逆天封測」，在基本的MMORPG要素中，《逆水寒》團隊開創各款劇情故事讓大家暢玩，像是在主線故事中，隨著主角一步一步解開「身世之謎」，找到隱藏在江湖中的秘辛；又或著像是大家常在小說中看到的，《逆水寒》中也設置有「奇遇」事件，當滿足某些條件時（例如不小心跌入山谷等等），不僅可以深入與主線不同的故事，還能獲得豐富的獎賞，讓冒險更加有動力。

▼已經變成遊戲「標配」的捏臉，在《逆水寒》中當然不會少，可以依照自己的喜好捏出豪氣萬丈、仙氣滿點的外貌。

至今市面上不少遊戲雖然將NPC的對談刻劃的動人，但絕對比不上《逆水寒》中的生動，遊戲中的NPC都是AIC（Artificial Intelligence Character，人工智慧數位生命），不僅能夠跟他們透過文字互動，每次都會因為不同的文字產生不同的對話，讓沉浸感更加倍，還會譜出「意外的戀曲」，讓人不自覺越聊越多，不仔細分辨還以為是線上的玩家！

▼透過不同文字，遊戲內的NPC都將給出不同的回答，沉浸感十足。（圖／翻攝自網路）



說了這麼多《逆水寒》厲害之處， 但還是有太多太多東西沒有辦法報給所有玩家知道，幸好遊戲將於 11月 29日正式上市，官方除了大撒幣，花了30億打造颯爽的大宋江湖外，更舉辦「百萬富翁」大抽獎，只要參與預登就有機會獲得100萬新台幣以及各種好禮，現在就號召親朋好友，一起進入這個「會呼吸的江湖」，體驗最自由、最好玩的江湖傳奇！

《逆水寒》官方Facebook：https://www.facebook.com/JusticeHMT/?locale=zh_CN

《逆水寒》遊戲下載連結：https://lsh.onelink.me/47CP/66gjugsa