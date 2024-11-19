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美參議員致信要求Steam管控仇恨言論　12月未回覆恐面嚴格審查

記者楊智仁／綜合報導

美國參議員馬克·沃納（Mark Warner, D-VA）致信 Valve 執行長 Gabe Newell，要求該公司對其營運的 Steam 平台上極端主義內容採取措施。這封信提及反誹謗聯盟（Anti-Defamation League, ADL）一份報告，該報告指出 Steam 平台上存在大量用戶帳號和群組，煽動包含性別、種族、性向的仇恨，以及眾多極端主義意識形態。

▼美國參議員要求Steam管控仇恨言論。（圖／翻攝自steam）▲▼Steam。（圖／翻攝自steam）

根據外媒報導，ADL 在 Steam 上發現的仇恨內容，包括「40,000個包含仇恨詞語的群組名稱」，沃納強調，這些內容明顯違反 Steam 平台自身行為規範，該規範明確禁止「鼓勵現實世界的暴力」以及發布或上傳「非法或不適當內容」，信中更質疑「Valve 是否真正有效執行自行制定的用戶行為規範。」沃納信函最後以一系列問題作結，包括 Valve 當前執法措施、內容審核團隊規模、未來將採取哪些步驟限制仇恨內容，要求 Valve 在 12 月 13 日前作出回應。

Valve 直到 2018 年才對其遊戲討論板進行審核，在此之前，該責任完全交由遊戲開發商自行處理。這次美國國會三年內第三次致信 Valve，要求其就 Steam 平台上擴散的極端主義內容作出解釋，截至目前，Valve 尚未公開回應這些信函。儘管沃納信函威脅，如果 Valve 未能對仇恨內容採取實質行動，將面臨「聯邦政府更嚴格審查」，但由於美國憲法第一修正案保護，政府很難對其採取進一步的懲罰。

關鍵字：Steam

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