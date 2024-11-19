ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《週刊少年Jump》調整作家稿費漲幅10%　多位現役漫畫家表驚訝

記者楊智仁／綜合報導

《週刊少年Jump》為日本發行量最高的連載漫畫雜誌，位列三大周刊少年漫畫雜誌之首，誕生「七龍珠、航海王、火影、鬼滅...」等無數現象級作品，日前集英社於11月18日更宣布，已經對最低稿費標準進行了調整，並在社群上引發討論。

2023年11月，編輯部曾公開當時的稿費標準，當時黑白稿件為每頁至少18,700日圓，彩稿為每頁至少28,050日圓。而根據日前官方所公佈，如今黑白稿件每頁至少20,900日圓，彩稿每頁至少31,350日圓，稿費約提升了10%。不僅如此，公告還提到，「新人作家首次刊載稿費為每頁20,900日圓，如果其他雜誌的稿費高於此標準，將與編輯部協商決定」、「稿費會根據連載持續年數每年增加」、「首次連載情況下，將提供50萬日圓連載準備金」。

近期，如《我的英雄學院》和《咒術迴戰》等熱門作品陸續完結，《週刊少年Jump》顯然抱持積極態度，願意投入更多資源以培養下一個現象級的熱門作品。而在這次稿費宣布調漲後，也引起現役漫畫家們的關注，像是《別對映像研出手！》大童澄瞳、《第一神拳》森川讓次、《女朋友 and 女朋友》弘幸、 《DINER殺手餐廳》河合孝典等多位現役漫畫家紛紛做出反應，對《週刊少年Jump》待遇表示驚訝。

關鍵字：週刊少年Jump集英社

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

《週刊少年Jump》調整作家稿費漲幅10%　多位現役漫畫家表驚訝

Google Play 2024最受歡迎榜單公佈　長青抓寶手遊奪持續影響力獎

《寶可夢 朱／紫》刷新系列日本最高銷量　打破初代高懸28年紀錄

抓盜版絕不手軟！任天堂雇事務所、追社群、維修紀錄定位嫌疑人

《醜男真戰士》確定改編電視動畫！網友狂tag朋友：你穿越也不講

BLACKPINK官方手遊快閃店在台登場　巨型打卡牆Q版成員立牌搶拍

KeSPA盃中華隊名單公開　電狼多人齊聚Maple生涯最終戰

《進撃的巨人》全新一番賞「牆外世界」　再現艾連決戰女巨人

超強女聲優無NG激情喊千字台詞！日泡麵廣告重現10年動漫神場面

「聖誕主題」降臨台北寶可夢中心　聖誕皮卡丘、毛衣開賣倒數

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《醜男真戰士》確定改編電視動畫

BLACKPINK官方手遊快閃店在台登場

任天堂追社群、維修紀錄定位嫌疑人

「聖誕主題」降臨台北寶可夢中心

《寶可夢 朱／紫》系列日本最高銷量

《Pokemon Go》無意外再奪獎

「膽大黨、Re0」秋番兩強權獻神回

《奧術》范德爾到底是哪隻英雄？

KeSPA盃中華隊名單公開

《我獨自升級：二次覺醒》台灣12月上映

最新新聞

《週刊少年Jump》調整作家稿費漲幅10%

《Pokemon Go》無意外再奪獎

《寶可夢 朱／紫》系列日本最高銷量

任天堂追社群、維修紀錄定位嫌疑人

《醜男真戰士》確定改編電視動畫

BLACKPINK官方手遊快閃店在台登場

KeSPA盃中華隊名單公開

《進撃的巨人》全新一番賞

日泡麵廣告重現10年動漫神場面

「聖誕主題」降臨台北寶可夢中心

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366