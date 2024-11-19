《週刊少年Jump》調整作家稿費漲幅10%　多位現役漫畫家表驚訝

記者楊智仁／綜合報導

《週刊少年Jump》為日本發行量最高的連載漫畫雜誌，位列三大周刊少年漫畫雜誌之首，誕生「七龍珠、航海王、火影、鬼滅...」等無數現象級作品，日前集英社於11月18日更宣布，已經對最低稿費標準進行了調整，並在社群上引發討論。

2023年11月，編輯部曾公開當時的稿費標準，當時黑白稿件為每頁至少18,700日圓，彩稿為每頁至少28,050日圓。而根據日前官方所公佈，如今黑白稿件每頁至少20,900日圓，彩稿每頁至少31,350日圓，稿費約提升了10%。不僅如此，公告還提到，「新人作家首次刊載稿費為每頁20,900日圓，如果其他雜誌的稿費高於此標準，將與編輯部協商決定」、「稿費會根據連載持續年數每年增加」、「首次連載情況下，將提供50萬日圓連載準備金」。

近期，如《我的英雄學院》和《咒術迴戰》等熱門作品陸續完結，《週刊少年Jump》顯然抱持積極態度，願意投入更多資源以培養下一個現象級的熱門作品。而在這次稿費宣布調漲後，也引起現役漫畫家們的關注，像是《別對映像研出手！》大童澄瞳、《第一神拳》森川讓次、《女朋友 and 女朋友》弘幸、 《DINER殺手餐廳》河合孝典等多位現役漫畫家紛紛做出反應，對《週刊少年Jump》待遇表示驚訝。