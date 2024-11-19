《週刊少年Jump》調整作家稿費漲幅10%　多位現役漫畫家表驚訝

記者楊智仁／綜合報導
《週刊少年Jump》為日本發行量最高的連載漫畫雜誌，位列三大周刊少年漫畫雜誌之首，誕生「七龍珠、航海王、火影、鬼滅...」等無數現象級作品，日前集英社於11月18日更宣布，已經對最低稿費標準進行了調整，並在社群上引發討論。
【ご報告】— 少年ジャンプ編集部 (@jump_henshubu) November 18, 2024
『#週刊少年ジャンプ 』本誌で連載・読切掲載する場合の最低原稿料を24年11月掲載分より改訂しましたので、ご報告させていただきます。
読者の皆様からいただいた雑誌(紙版・電子版)の売上利益を基に、弊誌作家さんのより良い執筆環境作りへ今後も改訂を重ねてまいります。 pic.twitter.com/k2krA7V52w
2023年11月，編輯部曾公開當時的稿費標準，當時黑白稿件為每頁至少18,700日圓，彩稿為每頁至少28,050日圓。而根據日前官方所公佈，如今黑白稿件每頁至少20,900日圓，彩稿每頁至少31,350日圓，稿費約提升了10%。不僅如此，公告還提到，「新人作家首次刊載稿費為每頁20,900日圓，如果其他雜誌的稿費高於此標準，將與編輯部協商決定」、「稿費會根據連載持續年數每年增加」、「首次連載情況下，將提供50萬日圓連載準備金」。
近期，如《我的英雄學院》和《咒術迴戰》等熱門作品陸續完結，《週刊少年Jump》顯然抱持積極態度，願意投入更多資源以培養下一個現象級的熱門作品。而在這次稿費宣布調漲後，也引起現役漫畫家們的關注，像是《別對映像研出手！》大童澄瞳、《第一神拳》森川讓次、《女朋友 and 女朋友》弘幸、 《DINER殺手餐廳》河合孝典等多位現役漫畫家紛紛做出反應，對《週刊少年Jump》待遇表示驚訝。
うあー???????? https://t.co/RVHzxnBMxY— 森川ジョージ (@WANPOWANWAN) November 18, 2024
ジャンプ連載したい https://t.co/a8TGS3Tnvm— 大童 澄瞳/Sumito Oowara (@dennou319) November 1, 2023
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