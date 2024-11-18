超強女聲優無NG激情喊千字台詞！日泡麵廣告重現10年動漫神場面

記者楊智仁／綜合報導

《日常生活中的異能戰鬥》為 2014 年所播出作品，而這部動畫最廣為人知的當然就是聲優早見沙織，以一氣呵成方式一口氣用崩潰語氣講完整整兩分多鐘台詞，也算是早見沙織代表作之一，近期日清食品推出新泡麵廣告就帶大家回顧這個 10 年前經典場景。

▼《日常生活中的異能戰鬥》。（圖／翻攝自日清食品グループ公式チャンネル）

《日常生活中的異能戰鬥》是由望公太所撰寫輕小說，動畫於 2014 年放送，故事講述中二病主角「安藤壽來」與文藝社成員某天無意間獲得特殊能力，當他們以為能用超能力拯救世界時，卻發現沒有什麼想要毀滅世界的組織存在，也沒有魔王等著他們去打敗，世界仍舊一如往常...。

說到這部動畫最為知名的當然是飾演櫛川鳩子聲優「早見沙織」，第 7 集劇中因為對男主角不滿發牢騷唸了一段長達 2 分多鐘的台詞，本人無 NG 情形下一次就完成該段近千字台詞錄音，演出完成時音響監督、聲優等工作人員與原作者對她的精彩演出報以熱烈掌聲與喝采。以這個經典橋段進行改編，日清食品旗下咚兵衛系列泡麵就推出相關廣告，只見男女雙方因為不同口味的泡麵展開早見近兩分鐘的獨白，從第一句「我不明白啊！」就勾起滿滿回憶，有興趣的觀眾也可以再次感受到早見沙織充滿震撼力的詮釋。