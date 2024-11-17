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《鈴蘭之劍》落地暗改成常態　玩家申訴無門官方「拒絕退費」

記者蘇晟彥／台北報導

星重力代理SRPG手遊《鈴蘭之劍》上市至今「話題」不斷，近日在中國伺服器開放後，國際服（台服）除了淪落為「大型測試現場」外，各種「落地暗改」更是層出不窮。在日前新角色「伊斯特拉」推出時就曾造成炎上，官方在玩家抽好抽滿後大改角色個性數值，儘管給出補償，但仍有不少玩家直批「這根本是騙錢」，近日在知名論壇就有玩家PO寄信以要求退費，但官方以「為符合玩家期待，也給予相對應補償」拒絕，再度引起玩家議論。

▼伊斯特拉角色能力太過OP讓不少玩家抽爆，但官方發現數值異常後直接調整，也不給玩家退還相關儲值金額，引起玩家向消保會提出申訴。

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《鈴蘭之劍》在上市前備受玩家期待，以精緻畫風、豐富的故事內容引起討論，儘管SRPG相對小眾，但仍有不少死忠粉絲支持，但隨著各種「炎上」事件，玩家已漸漸不期待，儘管在日前「緋紅之夜」曾再度帶回一波人氣，但近期不管是活動重複、新角色太過OP、舊角色完全沒出場之地，以及「國際服淪為大型測試現場」，玩家已經對《鈴蘭之劍》失去好感。

而在日前更發生規模最大「明改」事件，新角色伊斯特拉個性技能「獵魔」因為官方在事前沒做好數值平衡設計，上線後才發現太過於OP，可以打出極為誇張的傷害，因此不少玩家在第一時間抽好抽滿，但官方在得知此事後，決定無視已經花錢抽卡的玩家，直接將數值進行調整，儘管對於全服做出10抽賠償，仍有不少玩家灰心，認為官方已經不是第一次發生此事，每次都是在大家抽好後才調整，這樣花的錢根本就打水漂。

▼《鈴蘭之劍》新角色太強、舊角色幾乎失去作用也為玩家所詬病。

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有玩家就在知名論壇貼文表示，自己向官方提出退款申訴，要求官方退還抽取伊斯特拉的費用，並期盼官方在角色上線前先做好數值平衡，而不是等玩家花錢後才調整，就像是自己在網購買了商品，儘管品項相同，但規格就不一樣，同時該玩家也已經向消保官進行申訴，嘗試保護自己的消費權益。

官方則回應，在角色上線後就立即發現此事，為了表示公平與補償，也已經補給玩家10抽，同時也公告給所有玩家調整的內容，因此以「該技能角色技能正常生效」，拒絕該玩家的退費申請。

對此，不少玩家看到官方回應後「失望透頂」，該玩家也表示暗改事件發生的頻率已經太多，從柯爾、阿列克謝到現在的伊斯特拉，完全沒有任何救濟機制，如果往後玩家再次碰到不發聲，就只能認官方宰割。

關鍵字：鈴蘭之劍RPG

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