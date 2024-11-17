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台灣明星中路Maple宣布退役　10年生涯KeSPA盃最後一戰

記者楊智仁／綜合報導

Maple ( 黃熠棠 ) 絕對是台灣《英雄聯盟》最知名的中路選手之一，早在 2013 年就闖出名號，這些年 Maple 代表 LMS、PCS 出征無數戰役，而這位明星選手日前也在實況台宣布退役消息，今年底 KeSPA 盃將會是生涯最終戰。

▼Maple 為台灣傳奇中路之一。（圖／以下翻攝自lolesports、PCS、資料照）▲▼Maple。（圖／翻攝自lolesports、PCS、資料照）

2013 年「楓棠歲月」這個 ID 開始在台服高端闖出名號，隨後他加入橘子熊開始自己的職業生涯，出生於 1997 年的 Maple 展現初生之犢不畏虎霸氣，亮眼表現甚至一度出現「楓棠 17 歲，其他中路洗洗睡」台詞。來到 2015 年 Maple 繼續嶄露頭角，該年不僅與 FW 閃電狼出戰世界賽也和 AHQ 一同闖進八強， 締造 LMS 台港澳賽區首次也是唯一一次的八強，當時招牌勒布朗雙殺韓國 KOO Tigers 發揮至今仍歷歷在目。

▲▼Maple。（圖／翻攝自lolesports、PCS、資料照）

2016 - 2018 Maple 儼然成為賽區王牌中路，閃電狼制霸整個 LMS 其中也拿下 IEM 冠軍、季中邀請賽四強等殊榮，然而被大家寄予厚望的閃電狼，世界賽卻總是於小組賽止步，這也讓 Maple 產生旅外想法。2019 - 2022 楓棠先後前往中國 LPL 與北美，後續回歸到 PCS 加盟 PSG Talon 仍是賽區不敗王者，就算已經 27 歲，PCS 仍沒有太多選手可以突破這位台灣傳奇中路。

今年 PSG 止步世界賽瑞士制後，Maple 於實況上宣布即將退役，自己的最終戰就是年底韓國 KeSPA 盃，之後會先去服兵役然後再思考後續生涯規劃。Maple 離開象徵著一個時代的結束，也祝福楓棠之後的退役生活能夠一路順遂。

▲▼Maple。（圖／翻攝自lolesports、PCS、資料照）

關鍵字：英雄聯盟LOL

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