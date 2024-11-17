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《我獨自升級：二次覺醒》台灣12月上映！第二季故事搶先看

記者楊智仁／綜合報導

隨著預告片裡男主角成振宇一聲「起來」，影子軍團從地面突然竄起，宣告《我獨自升級》2025年1月將迎來第二季續作，這部全球觀看次數超過143億次的漫畫作品，劇情迎向全新高潮，為此，羚邦亞洲特別引進電影版《我獨自升級：二次覺醒》12月13日全台威秀獨家上映，劇情除了第一季精彩總集篇外，還將先行上映第二季前兩集，要讓沒看過的觀眾能輕鬆進入劇情外，也讓喜歡這部動畫的觀眾搶先觀賞第二季故事，除了看成振宇從最弱獵人，一步步踏上暗影君王之路的過程外，更能讓觀眾在戲院大銀幕上重溫地下城中眾多巨大魔神石像令人敬畏又瀕臨絕望的強烈壓迫感。

▼《我獨自升級：二次覺醒》。（圖／官方提供）▲▼我獨自升級。（圖／官方提供）

《我獨自升級》這部韓國王道熱血漫畫曾經在 2019 年獲得日本平台 Piccoma BEST OF 2019 漫畫部門第一名、次年 Piccoma AWARD 2020 年度獲獎作品、同年以 10 星滿分成績成為韓國 KakaoPage 2020 年度網路漫畫第一名。故事敘述有「人類最弱兵器」稱號最低階 E 級獵人成振宇，某次挑戰地下城過程瀕臨死亡之際，突然面前出現神秘的任務視窗，當他按下「接受」後一切都發生翻天覆地的變化，從最弱到最強成振宇開始自己獨自升級之旅。

▲▼我獨自升級。（圖／官方提供）

《我獨自升級：二次覺醒》改編自Chugong原作，h-goon角色設計，DUBU ( REDICE STUDIO)作畫的韓國同名漫畫作品，動畫由A-1Picture公司製作，中重俊祐擔任導演，木村唱負責劇本，聲優包括坂泰斗、上田麗奈、平川大輔、東地宏樹與銀河万丈等多位知名聲優。台灣預計在12月13日全台威秀上映。

▲▼我獨自升級。（圖／官方提供）

關鍵字：我獨自升級

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