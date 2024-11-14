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魔獸宇宙繼續發威！30週年直播整理　爐石攜手星海、爭霸合輯推出

記者蘇晟彥／台北報導

暴雪旗下著名IP「魔獸爭霸」（Warcraft）從1994年開始後，延伸出的「魔獸宇宙」至今已經30年，喜逢30週年，官方將在14日舉辦「魔獸30週年紀念直播發表會」，而直播中官方揭露將推出《魔獸爭霸》系列重製、《爐石戰記》與星海爭霸的合作「星海英雄傳」、《魔獸世界》地心之戰首波更新「小心幽坑」等等上線日期以及《魔獸兵團》將正式登陸PC版本，要讓所有系列粉絲再度感受到「魔獸宇宙」的威力。

▼《魔獸》系列30週年，官方推出4大重磅，從經典重製到最新合作，要讓玩家感受到「魔獸宇宙」的威力。（圖／暴雪提供）

▲▼ 魔獸30TH 。（圖／暴雪提供）

《魔獸世界®》迎接20週年　《地心之戰》首播更新「小心幽坑」、玩家房屋2025年年初登場
● 《地心之戰》的第一個重大內容更新「小心幽坑」（11.1版本更新）將於明年初推出，艾澤拉斯勇士可以前往地底的哥布林首都幽坑城，持續追捕神秘的薩拉塔斯，並阻止她的計謀。
● 第2賽季也將與「小心幽坑」一同登場，其中包含：
■ 2個全新探究：現有探究將進行主題式更新。
■ 1個全新地城：該地城將加入第2賽季傳奇鑰石地城的備選庫；此外，還有4個同期地城和3個懷舊地城也加入備選庫。
■ 1個全新陸行坐騎：專門為了在哥布林城市高速移動所設計。
■ 1個全新的八首領團隊副本：玩家將在幽坑城中面對加里維克斯與其盟友。
● 《至暗之夜》將推出玩家房屋！《魔獸世界》製作團隊在直播發表會的尾聲，搶先分享了一部相關預告片，明年將會釋出更多關於此系統的詳細資訊。

▲▼ 。（圖／暴雪提供）

▲▼ 。（圖／暴雪提供）

《魔獸世界®》《潘達利亞之謎》降臨
 替「探索賽季」作結，為「重新開始」騰出空間。
● 這個持續推動進度的伺服器將會延續經典版的旅程，我們將邀請玩家探索備受喜愛的資料片《潘達利亞之謎》經典版，（加入#一些改動），一切如同2012年初次推出時原汁原味。
● 經典版玩家引頸期盼的20週年紀念版伺服器將讓遊玩經典時期的玩家重新開始探索《魔獸世界》，並加入專家級伺服器選項，這兩個功能都會隨內容更新延續下去。此外，非專家級伺服器也會同步至《燃燒的遠征》經典版中。

《爐石戰記®》攜手《星海爭霸》推出「星海英雄傳」　地下競技場新玩法登場
 製作團隊分享了2025年的計畫，包括接下來的三部資料片！
● 《爐石戰記》將以截然不同的宇宙展開新年度的旅程，「星海英雄傳」迷你系列會邀請神族、人類與蟲族加入旅店。
● 「地下競技場」也首度揭露，接下來玩家會在明年的第一個資料片中踏入翡翠夢境。
● 緊接著，玩家又會回到安戈洛環形山探索「隱蔽之城（暫譯）」，並在年末與克羅米一起踏上旅途，前往「時光英雄（暫譯）」探索另一個現實。

針對「星海英雄傳」，製作團隊在受訪時也表示，星海英雄傳想要強調跟之前（2018年）的旅店大亂鬥是非常不一樣，重點是希望能夠把「什麼是星海爭霸」元素呈現出來；在知道要把星海英雄傳加進來的時就去採訪星海團隊，把收集的資料、答案，挑戰在於把答案放在卡牌中，因此團隊相信如果也喜歡星海的玩家一定會很期待，會看到神族光炮等等元素出現，一定會感到非常興奮、熟悉。

▲▼ 。（圖／暴雪提供）

▲▼ 。（圖／暴雪提供）

《魔獸兵團™》一周年　「雙重家族領袖」＆ＰＣ版上線
 ● 《魔獸兵團》即將登陸PC平台，並於12月11日（三）展開Beta測試。
● 隨著PC版《魔獸兵團》推出，遊戲內也會推出全新功能「雙重家族的領袖（暫譯）」。這些領袖同時屬於兩個家族，且包含各式傳奇人物，例如：奧格林．末日錘、瑪法里恩．怒風，以及阿努巴拉克等。

《魔獸爭霸®》系列全重製！畫質提升復古感爆棚
《魔獸爭霸》系列遊戲作品即將迎來全面更新，且將在直播結束後同步上市。
● 玩家可以購買全新的《魔獸爭霸》戰鬥合輯，探索魔獸系列的起源，同時享受現代化的遊戲體驗改動。
● 此組合包會是動態價格（意即價格會依據玩家擁有的收藏而變動），內容物包含：
■ 《魔獸爭霸：獸人與人類》重製版
■ 《魔獸爭霸 II：黑暗浪潮》重製版
■ 《魔獸爭霸 III：淬鍊重生》
◆ 此遊戲將更新為2.0版並帶來全新功能，例如可自訂的視覺體驗，讓玩家能夠自行選擇《淬鍊重生》畫質、經典版遊戲畫質，還有搭配現代系統、具有更高解析度的全新重製版經典遊戲畫質。
◆ 玩家還能混合及搭配使用者介面的元素，從圖示、頭像到遊戲場景，都有三種不同的畫質選項。

▼《魔獸爭霸》I、II、III將進行全面重製，不僅可以遊玩重製版本畫質，也可以自行設定回到復古選項。

▲▼ 魔獸30TH 。（圖／暴雪提供）

▲▼ 魔獸30TH 。（圖／暴雪提供）

▲▼ 魔獸30TH 。（圖／暴雪提供）

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