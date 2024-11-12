「新北寶可夢路跑」周末登場　場邊設一日快閃店售眾多寶可夢商品

記者楊智仁／綜合報導

眾所矚目的「2024 Pokémon Run 寶可夢路跑」即將在 11 月 17 日於新北大都會公園展開，與寶可夢在賽道上奔馳，許多粉絲以及訓練家們已經迫不及待周末想要前去打卡，沒有報名到的民眾也不用灰心，日前官方也宣布快閃店「Pokémon Center POP UP STORE」即將於路跑活動會場登場。

▼「2024 Pokémon Run 寶可夢路跑」。（圖／翻攝自寶可夢台灣）

這次「2024 Pokémon Run 寶可夢路跑」會場內容設置皮卡丘相見歡，更打造了多樣的裝置拍照點、互動攤位讓訓練家們近距離感受寶可夢的魅力。集結寶可夢中心原創商品的快閃店「Pokémon Center POP UP STORE」將在場邊提供一日限定服務，未報名路跑的民眾也能入場，現場販售「台北寶可夢中心」開幕紀念商品外，還有包括毛絨玩具、寶可夢集換式卡牌、生活雜貨、吉祥物等商品，相信屆時一定會吸引許多人潮，官方特別提醒，根據當天人潮狀況可能會實施入場限制，甚至提前中止排隊入場，此外快閃店之後也會在台中的路跑活動登場。

【Pokémon Center POP UP STORE】

■ 營業時間

2024年11月17日（日） 6:30～17:00

（※路跑活動時間預計為6:30～16:00）

■ 活動地點

新北市三重區新北大都會公園 ( 近熊猴森樂園草坪 )

■ 注意事項

※商品數量有限，若發生售罄情況，敬請見諒。

※為了讓更多顧客能夠購買，可能會限制每位顧客的購買數量。

※付款方式僅限使用信用卡/LINE Pay。( 恕無法以現金交易 )