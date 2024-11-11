爆笑卻又感動的人氣棒球作　《失憶投捕》第二季製作確定

記者楊智仁／綜合報導

《失憶投捕》（日語：忘却バッテリー）是由美川繪子所創作的日本漫畫，由 2018 年 4 月 26 日起，於集英社旗下的網上漫畫平台「少年Jump+」持續連載，今年 4 月改編為動畫後也大獲好評。日前官方也宣布了《失憶投捕》第二季製作確定的消息。

▼《失憶投捕》第二季製作確定。（圖／翻攝自@boukyakubattery）

《失憶投捕》故事講述，在國中棒球界遠近馳名的投捕搭檔－清峰葉流火、要圭，以壓倒性的實力君臨賽場，幾乎橫掃所有對手，而受到全國各大棒球名校都爭先恐後地想要挖角倆人，但他們卻突然消失，選擇進入一所棒球界默默無名的學校：東京都立小手指高中就讀。而圭因為不明原因失憶，導致失去對棒球的一切知識。過去被他們兩人擊敗而放棄棒球的優秀選手們，也在偶然間轉來這所學校就讀。因緣際會下，他們的高中棒球故事在此展開。

《失憶投捕》與常見的運動番不同，一開始就以誇張的搞笑方式吸引觀眾目光，不過隨著劇情推展，各個角色的心路歷程也讓人感觸良多。如今在 11 月 10 日的官方線下活動「ファン感謝デー」官方宣布《失憶投捕》製作第二季，同樣由 MAPPA 製作，並公開了原作漫畫搭配全新語音的特別影片。