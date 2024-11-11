男寄信挑釁「每天直播盜版遊戲」　任天堂不忍開告2.4億賠償

記者楊智仁／綜合報導

任天堂正在起訴一名男子，指控他多次公開直播盜版與用非法的模擬器遊玩 Switch 遊戲，有時甚至在遊戲正式發行前就進行串流，並且還引導觀眾使用熱門的 Switch 模擬器和其他盜版工具。根據外媒所查閱的新訴訟文件顯示，任天堂對此案的處理方式相當強硬。

▼任天堂對非法直播玩家提出訴訟。（圖／翻攝自任天堂官網）

任天堂通常會透過發送停止侵權信、對管理模擬器的平台提出下架請求，或者起訴創建盜版工具的公司。然而，這次被告 Jesse Keighin（網上通常用「EveryGameGuru」名稱）似乎讓任天堂感到極為不滿，因為他無視公司的一般處理措施，繼續直播模擬遊戲。每當他的頻道被關閉時，Keighin 就會在其他平台創建新頻道，並指導他的小規模觀眾如何盜版任天堂遊戲。訴訟顯示，任天堂密切追蹤了 Keighin 線上活動，跨越 Discord、YouTube、Twitch、Kick 以及其他小型串流平台進行監控。

任天堂訴訟中表示，「2024 年 10 月 24 日，當某些平台因應任天堂採取執法行動而移除他的非法內容後，Keighin 寄信給任天堂，誇口說他擁有『一千個備用頻道』可用來直播，並說『我可以整天這麼幹』。」根據任天堂說法，當他的盈利 YouTube 頻道被關閉後，Keighin 開始在串流中添加 CashApp 帳號，向觀眾尋求捐款。

任天堂對於 Keighin 的行為特別關切，因為他不僅直播模擬和盜版遊戲，還在遊戲正式發行前就開始播放 Nintendo 遊戲的內容。任天堂舉例指出，Keighin 在 10 月 22 日於 YouTube 及其他平台上直播了《瑪利歐＆路易吉RPG 兄弟齊航！》。根據訴訟，任天堂正尋求每次侵權賠償 15 萬美元。保守估計，根據任天堂的說法，Keighin 在過去兩年中「至少五十次」直播盜版遊戲畫面，總賠償金可能達到 750 萬美元 ( 約 2.4 億台幣 )。