PS5 Pro售價高SIE執行長曝潛在用戶：主機很早就開發、提供更多選擇

記者楊智仁／綜合報導

PS5 Pro 於本周 11 月 7 日正式在全球推出，台灣市場上仍是供不應求的情況，儘管性能大幅提升，但其高昂的售價並非全球市場都買單，日前兩位 Sony Interactive Entertainment 領導人 Hermen Hulst 和西野秀明，也在接受外媒訪問時談到關於 PS5 Pro 的情況。

▼PS5 Pro 於本周上市。（圖／翻攝自 PlayStation）

對 PlayStation 來說，這是充滿變數的時期，SIE 的 Bungie 工作室在 7 月裁員 200 多人，9 月公司在發佈僅兩周後即下線《星鳴特攻》，隨後關閉了開發《星鳴特攻》的 Firewalk 工作室以及專注於手機遊戲的 Neon Koi 品牌，此外，PlayStation 還因 PS5 Pro 主機昂貴的售價受到質疑。但與此同時，PlayStation 因新遊戲《Astro Bot 宇宙機器人》而受到好評，並因宣布《對馬戰鬼》續作《Ghost of Yōtei》而獲得部份粉絲信任，Hulst 表示，「傳達我們的戰略很重要，我會花大量時間和創作者在一起。」

接受外媒採訪時記者詢問「PS5 Pro 上市是否在等任天堂先宣布 Switch 2？對於 PS5 Pro 的推出以及目標受眾有何計畫？」 西野回應，「我們在上一代推出過 Pro，從中學到很多，販賣 PS4 和 PS4 Pro 時，20% 消費者選擇高端 PS4 Pro，這類型設備有潛在用戶。而且不僅是核心用戶，還有新用戶會選擇 PS4 Pro。因此，我們在 PS5 上市前就開始開發 PS5 Pro，這是另一個五年項目。目標是將新技術集成於遊戲機中，儘管不會每年更新，但我們會提供選擇，讓玩家在這一代遊戲機中擁有不同的選擇。」

不少人也好奇，是否有大作將配合 PS5 Pro 或下一代主機發布，Hulst 說到，「我們花很多時間進行遊戲規劃，平台是一大部分。從 PS5 早期規劃開始，我們就專注於在上市時推出高品質遊戲，這讓我們取得了成功，工作室喜歡與硬體共同合作，像 Team Asobi 的《Astro Bot》，他們協助設計控制器功能並製作演示，這些演示有時甚至發展成完整的產品，對於 PS5 Pro，我們也會支持第三方開發商，開拓電影、電視等額外的收入機會。」西野補充，PS5 Pro 並非次世代，而是 PS5 世代的一部分。它提供了視覺上的提升，讓消費者有更多選擇。