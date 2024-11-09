台灣角川25週年「要當大前輩」　３大重磅、涼宮春日新作全球上市

記者蘇晟彥／台北報導

台灣角川 7日舉辦「25週年慶祝茶會」，並由集團眾多高層細數首個海外據點25年來的點滴，目前總計出版總發行量超過6,000萬本、新創平台KadoKado平台超過15萬會員。對此，角川表示今年將陸續在韓國、印尼及法國等地開創新據點，台灣將以「大前輩」姿態樹立榜樣，同時在今天也宣布三大消息，包含「經典IP再現」、「開拓新事業」及「台灣IP世界化」，繼續走出下一個25年。此外，涼宮春日系列新作〈涼宮ハルヒの劇場〉（涼宮春日的劇場）也在睽違四年後，將在29日全球同步上市。

▼台灣角川舉辦「25週年慶祝茶會」。（圖／台灣角川提供）



零距離的經典「Masterpiece Comics」登台！日漫經典大作重磅回歸，韓漫網路神作人氣登場

台灣角川宣布引進日本KADOKAWA於2024年推出之「經典文學漫畫 KADOKAWA Masterpiece Comics（KMC）」系列，本系列以「流傳百年的傑作」為題，精心挑選精采的文學作品，邀請新銳漫畫家作畫，以創造出結合現代感、娛樂性的圖像文學作品！預計於2025年出版第一冊《遠野物語》。

全球系列總發行量超過2000萬冊，改編眾多漫畫、電視動畫、廣播劇、遊戲等衍生作品，堪稱輕小說金字塔的頂峰之作，涼宮春日系列最新作『涼宮ハルヒの劇場』睽違4年，將於11月29日全球同步上市。而在全球擁有數百萬粉絲，並在南韓累積破億點擊率的網漫神作《全知讀者視角》；原著由韓國作家sing N song所創，內容結合科學、宗教、神話與遊戲等元素，台灣角川宣布已取得漫畫版授權。

拓展新事業 台灣角川引進日本KADOKAWA抽抽樂服務「抽籤堂(くじ引き堂)」、輕小說讀到飽、漫畫連載館開張

本次也公佈引進日本KADOKAWA的服務「抽籤堂（くじ引き堂）」，將由台灣角川推出繁中在地化的「動漫精品抽抽樂」官方服務，可抽選的作品獎賞將與日本第一線同步，抽選商品直送台灣！服務預計2025年Q1推出，屆時預計有近百檔抽籤與日本同步以及人氣經典抽籤再版販售。

KadoKado 角角者宣布推出日本輕小說訂閱制「Kado Plus」，各式日輕強作讓讀者讀到飽服務，將於11月下旬進行試營運，並預計於2025年Q1公佈更多訊息。漫畫方面則有台灣 BOOK☆WALKER推出「BOOK☆WALKER 連載館」搭載全新介面問世，多部台日合作漫畫首發，合計超過2,000個作品、20,000話以上連載，同時支援快速付費立即閱讀功能，讓讀者沈浸體驗不中斷。

台灣角川積極推動IP Media Mix 放大IP價值，跨足影視化投資

因應推展台灣IP Media Mix戰略，本次台灣角川宣布開發影劇作品。2024年上半年，「Girl's Love（GL）」類作品在台灣市場的關注度與銷售成績明顯上升，KadoKado平台作品《她的唇，她的吻》可望成為台灣首部GL小說改編影劇作品，由台灣角川出品監製與有意思國際傳媒、創意不累工作室聯手共同製作。除GL市場潛力可期外，目前亦已有4部作品售出影視化權利、1部朗讀劇、1部音樂劇及1部漫畫化。其中於「2022 KadoKado 百萬小說創作大賞」勇奪大賞作《失控的AI-我在元宇宙被判死刑》獲得長篇影集與朗讀劇改編。



透過KADOKAWA集團讓世界看到台灣，將台灣原創IP推向全世界

台灣角川也公布已將11部作品售出多達12個國家的海外版權，像是《海倫娜與大野狼》與 《殤否》都已在日本發行漫畫單行本。透過KADOKAWA集團管道，台灣角川發行的原創IP作品會同步介紹給世界各地設立的子公司，如：韓國、中國、印尼、馬來西亞、泰國、美國與法國等；同時間也與版權代理公司合作積極報名各種國外書展，拓展海外授權出版的機會。此外，台灣角川也將KadoKado17部大賽得獎作品日文化，並上架至日本KADOKAWA的KAKUYOMU平台，讓更多區域的讀者有機會看到台灣優秀的原創作品。

台日合作『台灣限定・台灣首發』 原創漫畫！11/9 台灣先行上線

自2023年起台灣角川漫畫編輯與日本KADOKAWA的 Global Comic編輯部合作，以「培養台灣漫畫編輯，並以打造台灣首發的漫畫作品」為目的，推出 『台灣限定・台灣首發』 原創漫畫！內容包括以3部以台灣在地特色為主題創作的作品，內容涵蓋青春動作、懸疑恐怖、靈異奇幻，以及專為台灣市場精心打造的2部女性向愛情奇幻、 轉生攻略遊戲題材作品。5部作品將於11月9日於台灣BOOK☆WALKER先行上線發表，隨後將以每月更新形式進行電子連載！

既然有小說改編漫畫，台灣角川也希望能挖掘從漫畫，甚至插畫延伸出小說的人才跟作品。因此也宣布「你寫我畫，日漫畫小說大賽」，將由日本漫畫家親自操刀，將參賽者投稿的小說畫成漫畫！比賽將提供不同插畫視覺供創作者想像，並針對視覺進行文字小說投稿。活動將從2024年11月9日起至2025年1月3日。