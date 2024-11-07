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《刀劍神域》成功破關！官方釋桐人亞絲娜攻略回顧　再現星爆場面

記者楊智仁／綜合報導

《刀劍神域》成功破關可說是經典動漫圈的討論焦點之一，這部 2009 年上市、2012 年改編成動畫廣受粉絲好評的作品，終於在 2024 年 11 月 7 日迎來故事中玩家們成功通關，從死亡遊戲中解放出來的日子，官方也推出一系列活動還有慶祝商品，甚至還釋出桐人和亞絲娜通關解說影片。

▼今天是《刀劍神域》故事成功通關的日子。（圖／翻攝自@sao_anime推特） ▲▼刀劍。（圖／翻攝自@sao_anime推特）

全世界累計發行 3000 萬冊的輕小說《刀劍神域》，原著中主角桐人、亞絲娜所進入的遊戲「SWORD ART Online」設定中是於 2022 年 11 月 6 日開服、經過長時間奮戰，終於在艾恩葛朗特 75 層死鬥後，包括桐人在內約 6000 名 SAO 玩家於 2024 年 11 月 7 日 14 時 55 分成功通關遊戲，日前官方除了展開馬拉松直播外，還釋出包含掛軸、鑰匙圈、立牌、感溫馬可杯等周邊，外型都是以動畫第一季 SAO 的故事主軸設計帶來滿滿回憶。

不僅如此，《刀劍神域》官方釋出新聞風格廣告影片，報導  6000 名 SAO 玩家終於甦醒，另外還有桐人、亞絲娜解說那些在 SAO 裡面發生各大經典場面，其中包含兩人第一次相遇攻略戰、經典「幫我撐 10 秒、星爆氣流斬」名場面、與茅場晶彥的最終決戰...，有興趣的觀眾可以跟著桐人、亞絲娜一起回顧這些重要時刻。

關鍵字：刀劍神域

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