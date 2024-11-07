現實趕上了故事！《刀劍神域》就在今天成功破關　馬拉松直播將開跑

記者楊智仁／綜合報導

2009 年上市、2012 年改編成動畫廣受粉絲好評的《刀劍神域》今天迎來一個非常重要的日子，2024 年 11 月 7 日正是玩家們成功通關，從死亡遊戲中解放出來的日子，官方也將舉辦馬拉松直播來慶祝《刀劍神域》的重要時刻。

「這雖然是遊戲，但可不是鬧著玩的」，全世界累計發行 3000 萬冊的輕小說《刀劍神域》於 2009 年由電擊文庫發行，在 2012 年改編成動畫，主角桐人與其他玩家透過 VR 裝置 NerveGear 進入 MMORPG「Sword Art Online」中，沒想到意外被困在 SAO 裡，只要在遊戲內死去就會在現實中迎來真正的死亡，唯一存活的方法就是攻略這款遊戲...。

▼《刀劍神域》11/7成功通關。（圖／翻攝自推特）

《刀劍神域》因為設定在當時題材新穎，再加上經典名場面「幫我撐十秒」、「星爆氣流斬」深受粉絲喜愛，時至今日都有相關作品周邊陸續推出。原著中主角桐人、亞絲娜所進入的遊戲「SWORD ART Online」設定中是於 2022 年 11 月 6 日開服、經過長時間奮戰，終於在艾恩葛朗特 75 層死鬥後，包括桐人在內約 6000 名 SAO 玩家於 2024 年 11 月 7 日 14 時 55 分成功通關遊戲，超過 10 年等待，現實世界終於來到這個重要的日子，讓不少粉絲相當興奮，官方也在推特上 PO 文慶祝，接下來預計推出馬拉松直播，Animate 池袋總店則會發放特別的通關宣傳單。