ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《為美好的世界獻上祝福》首款手遊經5年將結束營運　會有離線版

記者楊智仁／綜合報導

《為美好的世界獻上祝福！》可說是異世界題材中相當知名的作品，其改編手機遊戲《為美好的世界獻上祝福！Fantastic Days》推出至今也將邁入第五個年頭，然而 11 月初官方宣布該手遊將在 2025 年正式停止營運的消息。

▼《為美好的世界獻上祝福！Fantastic Days》 。（圖／翻攝自@konosubafd）▲▼美好世界 。（圖／翻攝自@konosubafd）

《為美好的世界獻上祝福！》故事講述，男主角所遇到「爆裂魔法少女惠惠」、「抖M騎士達克妮絲」加上「女神形象崩壞的阿克婭」四人故事產生許多有趣笑點，第三季於今年推出後也成為人氣最高的春番之一。根據作品改編的首款手遊《為美好的世界獻上祝福！Fantastic Days》自 2020 年 2 月 27 日正式上線，主打全語音原作劇情外，還有獨有原創故事，然而經過了 4 年又 11 個月，官方遺憾宣布遊戲將在 2025 年 1 月 30 日停止營運。

▲▼美好世界 。（圖／翻攝自@konosubafd）

官方於公告中提到，「感謝各位玩家的支持，由於未來難以再為各位玩家提供滿意的服務，我們決定結束遊戲營運，對於這個突如其來的通知深感抱歉。服務結束前這段時間，我們將繼續更新主線劇情，並舉行各類活動，期望各位玩家能夠在最後階段繼續享受樂趣。此外，為了讓玩家在服務結束後仍能與《美好世界》角色和故事交流，我們決定製作一個離線版應用程式，內容包含能享受角色插畫與語音的『冒險者之書』，再次感謝各位玩家一直以來的支持。」

▲▼美好世界 。（圖／翻攝自@konosubafd）

關鍵字：為美好的世界獻上祝福

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

動物們故事邁向結尾　《BEASTARS》最終季開播倒數釋出主PV

《為美好的世界獻上祝福》首款手遊經5年將結束營運　會有離線版

《進擊的巨人》車力巨人「巨型靠墊」！整個人直接躺嘴裡超狂造型

任天堂宣布Switch新機支援向下相容　已購買遊戲可以繼續玩

真實《我推的孩子》！日20歲偶像是單親媽、Cos小愛甜曬兩孩子

《寶可夢TCG》全球4天營收破3.8億　台灣玩家很爭氣「貢獻1500萬」

《拳上2024》門票最貴48000元！福利公開「首排沙發看統神毆蹦闆」

《英雄聯盟》2025賽制大改5大須知　《聯盟戰棋》奧術版本降臨

破億神片《咒》改編遊戲上市時間公開　Demo版被狂讚：大宇超恐怖

中華風不等於中國　《藥師少女的獨語》作者：別再問是哪個朝代了

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《寶可夢TCG》4天營收破3.8億

真實《我推的孩子》！日20歲偶像是單親媽

任天堂宣布Switch新機支援向下相容

《間諜家家酒》遊樂園石門水庫開幕

《進擊的巨人》皮克「巨型靠墊」

《英雄聯盟》2025賽制大改5大須知

米砂大尺度狼人殺「天亮少一件」

「進擊的巨人劇場版」台灣確定上映

《為美好的世界獻上祝福》手遊將結束營運

《藥師少女》作者：別再問作品是哪個朝代了

最新新聞

《BEASTARS》最終季開播倒數

《為美好的世界獻上祝福》手遊將結束營運

《進擊的巨人》皮克「巨型靠墊」

任天堂宣布Switch新機支援向下相容

真實《我推的孩子》！日20歲偶像是單親媽

《寶可夢TCG》4天營收破3.8億

《拳上2024》門票最貴48000元

《英雄聯盟》2025賽制大改5大須知

《咒》上市時間公開

《藥師少女》作者：別再問作品是哪個朝代了

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366