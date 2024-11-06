《為美好的世界獻上祝福》首款手遊經5年將結束營運　會有離線版

記者楊智仁／綜合報導

《為美好的世界獻上祝福！》可說是異世界題材中相當知名的作品，其改編手機遊戲《為美好的世界獻上祝福！Fantastic Days》推出至今也將邁入第五個年頭，然而 11 月初官方宣布該手遊將在 2025 年正式停止營運的消息。

▼《為美好的世界獻上祝福！Fantastic Days》 。（圖／翻攝自@konosubafd）

《為美好的世界獻上祝福！》故事講述，男主角所遇到「爆裂魔法少女惠惠」、「抖M騎士達克妮絲」加上「女神形象崩壞的阿克婭」四人故事產生許多有趣笑點，第三季於今年推出後也成為人氣最高的春番之一。根據作品改編的首款手遊《為美好的世界獻上祝福！Fantastic Days》自 2020 年 2 月 27 日正式上線，主打全語音原作劇情外，還有獨有原創故事，然而經過了 4 年又 11 個月，官方遺憾宣布遊戲將在 2025 年 1 月 30 日停止營運。

官方於公告中提到，「感謝各位玩家的支持，由於未來難以再為各位玩家提供滿意的服務，我們決定結束遊戲營運，對於這個突如其來的通知深感抱歉。服務結束前這段時間，我們將繼續更新主線劇情，並舉行各類活動，期望各位玩家能夠在最後階段繼續享受樂趣。此外，為了讓玩家在服務結束後仍能與《美好世界》角色和故事交流，我們決定製作一個離線版應用程式，內容包含能享受角色插畫與語音的『冒險者之書』，再次感謝各位玩家一直以來的支持。」