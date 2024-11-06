任天堂宣布Switch新機支援向下相容　已購買遊戲可以繼續玩

記者楊智仁／綜合報導

自從 2017 年任天堂旗下遊戲機 Switch 推出後，已經進入上市第 8 年，許多人都在關注 Switch 後繼機型（暫名 Switch 2）何時問世。日前在任天堂說明會上，雖然官方沒有帶來 Switch 2 何時上市，不過確定新機種會支援向下相容。

▼任天堂宣布Switch新機支援向下相容。（圖／翻攝自@NintendoCoLtd）

Switch 於 2017 年 3 月上市現在已經進入市場上第 8 年。今年 7 月它超越紅白機（Famicom），成為任天堂歷史上壽命最長的主機，且尚未被取代。根據任天堂今日所舉行的「2025 年 3 月期 第 2 四半期決算說明會／經營方針說明會」上，目前 Switch 主機系列累計銷量已達 1 億 4,604 萬台，軟體累計銷售數量達到 13 億 610 萬份，Switch 也成為公司遊戲機中擁有最多遊戲軟體銷量的機型。

古川です。本日の経営方針説明会で、Nintendo Switchの後継機種ではNintendo Switch向けソフトも遊べることを公表しました。また、Nintendo Switch Onlineも後継機種で引き続きご利用いただけるようにします。これらNintendo Switchとの互換性を含む後継機種の詳しい情報は、後日改めてご案内します。 — 任天堂株式会社（企業広報・IR） (@NintendoCoLtd) November 6, 2024

而當然大家所關心的還有 Switch 2 的消息，官方確定「後繼機種將支援向下相容，不僅可以遊玩目前 Nintendo Switch 的遊戲軟體，也可以從現有遊戲中選擇下一款想體驗的作品，以 Nintendo Account 為基礎的 Nintendo Switch Online 服務，也會繼續沿用於後繼機種上。」官方希望玩家的紀錄能夠跨世代延續，購買新主機後，遊戲與玩家的關係不會被切斷。