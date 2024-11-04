中華風不等於中國　《藥師少女的獨語》作者：別再問是哪個朝代了

記者楊智仁／綜合報導
《藥師少女的獨語》作為上半年討論度相當高的動畫，充滿推理的精彩劇情引人入勝。不過因為背景發生在中華風格的宮廷，似乎有不少粉絲好奇究竟《藥師少女》是發生在中國的哪個朝代，作者日向夏先前也在推特上澄清「中華風格並不等於中國。」
▼《藥師少女的獨語》。（圖／翻攝自TOHO animation チャンネル）
日向夏於推特上表示，「到現在仍有不少人會問我『藥師少女的獨語』是發生在中國哪個朝代，我的回答是，這是個充滿中華風格、服飾和各具魅力元素的奇幻作品。」接下來日向夏也借用《NINJA SLAYER忍者殺手》作為例子，因為該作品對日本的描述也是充滿著幻想，希望觀眾能理解《藥師少女的獨語》內的中華元素不應該與真實歷史過分糾纏，不用再糾結作品到底發生在哪個朝代了。
いまだに薬屋は中国のどの時代ですかと言われるけど、中華風の文化とか衣装とか美味しいところちゃんぽんにしたファンタジーであって、ニンジャスレイヤーみたいなもんだと原作者は思っている。— 日向夏???? (@NaMelanza) October 30, 2024
《藥師少女的獨語》全球累積銷量突破 2,400 萬冊，故事講述擁有精明推理能力和豐富藥理知識的藥師貓貓，在勾心鬥角的宮廷中成功解決各種事件。首季動畫自 2023 年 10 月 - 2024 年 3 月間放送，《藥師少女的獨語》不論劇情、人物刻劃、伏筆回收表現都相當出色，這半年看貓貓憑藉自身學識和技能，在勾心鬥角的宮廷中排憂解難、建立人脈發掘出宮廷裡不為人知一面，貓貓不時展現的顏藝反差萌更讓大家深陷在少女魅力中，第二季也確定要在 2025 年 1 月放送。
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