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中華風不等於中國　《藥師少女的獨語》作者：別再問是哪個朝代了

記者楊智仁／綜合報導

《藥師少女的獨語》作為上半年討論度相當高的動畫，充滿推理的精彩劇情引人入勝。不過因為背景發生在中華風格的宮廷，似乎有不少粉絲好奇究竟《藥師少女》是發生在中國的哪個朝代，作者日向夏先前也在推特上澄清「中華風格並不等於中國。」

▼《藥師少女的獨語》。（圖／翻攝自TOHO animation チャンネル） ▲▼藥師少女。（圖／翻攝自TOHO animation チャンネル）

日向夏於推特上表示，「到現在仍有不少人會問我『藥師少女的獨語』是發生在中國哪個朝代，我的回答是，這是個充滿中華風格、服飾和各具魅力元素的奇幻作品。」接下來日向夏也借用《NINJA SLAYER忍者殺手》作為例子，因為該作品對日本的描述也是充滿著幻想，希望觀眾能理解《藥師少女的獨語》內的中華元素不應該與真實歷史過分糾纏，不用再糾結作品到底發生在哪個朝代了。

《藥師少女的獨語》全球累積銷量突破 2,400 萬冊，故事講述擁有精明推理能力和豐富藥理知識的藥師貓貓，在勾心鬥角的宮廷中成功解決各種事件。首季動畫自 2023 年 10 月 - 2024 年 3 月間放送，《藥師少女的獨語》不論劇情、人物刻劃、伏筆回收表現都相當出色，這半年看貓貓憑藉自身學識和技能，在勾心鬥角的宮廷中排憂解難、建立人脈發掘出宮廷裡不為人知一面，貓貓不時展現的顏藝反差萌更讓大家深陷在少女魅力中，第二季也確定要在 2025 年 1 月放送。

關鍵字：藥師少女的獨語

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