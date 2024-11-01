DCG無法取得LCP資格選手全部解約　粉絲不捨：你們比賽真的很好看

記者楊智仁／綜合報導

2025 年《英雄聯盟》賽區大改，PCS 也將與日本、越南、大洋洲合組 LCP 太平洋賽區。官方 11 月 1 日揭曉全新賽制，參賽隊伍也比預期的還早曝光，原先 PCS 隊伍似乎只剩 CFO 與 PSG 仍在一級聯賽內，不少觀眾也好奇其他戰隊將何去何從，而稍早 DCG 戰隊宣布了全員結束合約的消息。

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▼DCG宣布全員解約。（圖／翻攝自DCG FB）

DCG 今年可說是 PCS 最讓人驚豔的戰隊之一，陣容組成相當年輕，創新 BP 敢衝敢打的風格讓他們的比賽充滿著觀賞性，今年夏季賽 DCG 戰績一度衝上例行賽第二名，甚至有擊敗過王者 PSG，儘管季後賽止步六強，許多粉絲仍相當期待明年新賽區能看到這支新生代隊伍的身影。然而根據稍早官方所曝光 2025 LCP 陣容分別為三支越南隊伍、兩支 PCS 隊伍 ( PSG / CFO )、兩支日本隊伍、一支大洋洲隊伍，遺憾的是裡面並沒有看到 DCG。

隨後 DCG 也在社群上發表聲明，「由於我們無法取得 LCP 聯賽資格，《英雄聯盟》選手們目前已全數登出，與戰隊正式結束合約，這裡要先和各位選手們道別了。總監曾經在影片痛哭流涕喊過『你們是我最愛的一屆選手』，我們也認為今年 DCG，就是粉絲最愛的一屆 DCG、也是最特別的一屆 DCG，讓大家看到屬於年輕選手最獨特的風格和韌性，每一次上場不論勝負，只要有你們在的比賽，就一定是最精彩的，水晶霖、歐卡、種子、泰德、665、他口、ENZZ、胖哥，大家珍重再見。」