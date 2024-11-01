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LCP賽制更新：賽季開幕戰期間採全局BP　三階段爭3個世界賽資格

記者楊智仁／綜合報導

今日稍早，官方公布了2025年太平洋職業聯賽（LCP）的全新賽制，明年不僅會引進升降級制度，整個賽季還會分為三個階段「賽季開幕戰、期中賽、賽季決賽」，各階段都將從各自區域聯賽中選出最佳隊伍參加國際賽事，而賽季決賽的冠軍將成為首屆LCP冠軍。

▼2025年太平洋職業聯賽（LCP）的全新賽事賽制。（圖／翻攝自lolesports )▲▼LCP。（圖／翻攝自lolesports）

【賽季開幕戰】

賽季將由LCP賽季開幕戰揭幕，8支隊伍在例行賽中以單循環三局兩勝（BO3）賽制交手。前6名的隊伍將晉級資格賽，經過一系列的BO3和五局三勝（BO5）賽事，爭奪成為首屆LCP代表，獲得參加全新國際賽事資格。賽季開幕戰期間將採用「無懼選角」賽制，全新選角規則引入後，在每場系列賽中，隊伍將無法選擇前幾局選用過的英雄，使隊伍的陣容組合更加多樣化。

▲▼LCP。（圖／翻攝自lolesports）

【期中賽】

國際賽結束後，隊伍將返回區域聯賽迎來LCP期中賽，這個階段，隊伍將爭奪各自區域聯賽的兩個參賽名額，爭取參加MSI季中邀請賽的資格。在期中賽的例行賽中，隊伍將以雙循環BO1賽制對戰，決定進入資格賽的前六名隊伍，接下來，隊伍將在第一和第二輪進行BO3賽事，並在最後幾輪進行BO5賽事，最後前兩名隊伍將獲得MSI季中邀請賽的參賽資格。期中賽的表現也將影響下一個LCP季賽 ——「賽季決賽」的排名。

▲▼LCP。（圖／翻攝自lolesports）

【賽季決賽】

在MSI季中邀請賽結束後，聯賽將再度開打進入LCP賽季決賽，依照各隊在期中賽的表現，決定種子順序。本階段的冠軍將加冕成為首支LCP冠軍隊伍。此外，各隊也能爭取代表LCP參加世界賽，共有3個參賽名額。( MSI季中邀請賽的冠軍和成績第二好的賽區，均可獲得額外名額，所以世界大賽的參賽隊伍總數將來到17支隊伍。)

【晉升賽和降級賽事】

競爭力將是對客座隊伍的核心要求，排名較低的客座隊伍必須透過P&R賽事，捍衛在LCP中的名額，亞太生態系的地區聯賽中，排名最高的隊伍將獲邀參加LCP的P&R賽事，未來更計畫邀請目前地區聯賽以外的隊伍，透過外卡名額提供更廣泛的LCP參賽機會。目前可爭取外卡名額的地區包括泰國、菲律賓、印尼和馬來西亞，未來也將開放其他地區參加。更多詳情將於不久後公布。

▲▼LCP。（圖／翻攝自lolesports）

PCS粉專在今日有公布LCP 2025隊伍陣容圖片，分別為三支越南隊伍、兩支PCS隊伍 ( PSG / CFO )、兩支日本隊伍、一支大洋洲隊伍，只不過後續圖片被收回，官方文章則表示會在台灣時間11月2日晚上11:00，於世界大賽總決賽轉播期間揭曉LCP的獲選隊伍。

關鍵字：英雄聯盟

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