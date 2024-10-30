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SAO破關年重映！《刀劍神域劇場版》睽違七年11月重返大銀幕

記者楊智仁／綜合報導

源自全世界累計發行3000萬冊的超人氣輕小說，由原作「川原礫」執筆打造的首部電影──《刀劍神域劇場版 - 序列爭戰》將在台以日語原音、中文字幕經典重映，睽違七年再度登上大銀幕，七年前粉絲們好評如潮的4D觀影體驗也強勢回歸。本作在2017年上映時造成一波熱潮，吸引了許多粉絲觀看，也榮登當年度動畫票房第二名，這次重映將提供2D及4D版本，讓觀眾可以重新回憶當年的感動。

▼《刀劍神域劇場版 - 序列爭戰》11月登上大銀幕。（圖／木棉花提供）▲▼刀劍。（圖／木棉花提供）

這次經典重映的劇場版上映第一周的2D特典「A3電影主視覺海報」為這次重映限定的海報，特別選用厚磅紙質絕對值得鐵粉收藏。而4D專屬特典則是由SAO 動畫系列總作畫監督兼角色設計──足立慎吾所繪製的「色紙風人物圖卡」，尺寸有24公分(寬)×27公分(高)，由日本授權台灣印製，也是七年前日本上映時曾贈送的日本特典，款式共4款，以隨機贈送1款的方式發送，極具紀念價值！特典皆是數量有限，贈完為止，想收藏的粉絲11/1進戲院一同重溫感動。

▲▼刀劍。（圖／木棉花提供）

「這只是遊戲，我原本是這麼認為的」

隨著時間的演進，VR裝置也進化成《Augma》，它排除了完全潛行機能，取而代之，是將 AR（擴增實境）機能最大限度地延伸的最先進機器。，「Augma」因其在覺醒狀態也可以使用的安全性和便利性，而轉瞬間在用戶之間普及。「Ordinal Scale」為《Augma》的專用的ARMMO RPG，以現實世界為場景，透過收集各處出現的物品、討伐怪物等，玩家的「排名」會逐漸上升，《OS》的特徵就是「排名系統」，所有玩家的狀態，並非由基本數值，而是由序列數值，也就是排名來決定，因此，高名次的玩家擁有的實力也就越強，而提升序數最大的關鍵則是對人戰鬥PvP。面對亞絲娜等人也在玩的這款遊戲，桐人也決定參戰…。

▲▼刀劍。（圖／木棉花提供）

關鍵字：刀劍神域

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