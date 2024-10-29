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萬代與Rebel Wolves推全新動作RPG遊戲　中世紀歐洲奇幻大作

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂宣布，即將與創立於2022年，並由擔任過《巫師3：狂獵》遊戲總監的業界精英Konrad Tomaszkiewicz共同建立的Rebel Wolves展開全新的策略性合作。在此次協議中，萬代南夢宮娛樂即將成為Rebel Wolves預計推出的《Dawnwalker》系列首部作品的全球發行商，並為這支即將在PlayStation®5／Xbox STEAM®上登場的全新RPG發行實體及數位版本遊戲。

▲▼萬代。（圖／萬代提供）

集合了一支才華洋溢的開發團隊，其中包括曾參與打造史上最受讚譽的遊戲之一《巫師3：狂獵》及其擴充資料片的核心團隊成員，Rebel Wolves 的首款作品是一款以中世紀歐洲為背景，黑暗奇幻敘事沙盒的3A級動作角色扮演遊戲。
這個全新IP將使用Unreal Engine 5，並以成年玩家為目標客群，此外，開發團隊更預計未來幾個月內公佈更多關於本作資訊。

首席發行官Tomasz Tinc代表Rebel Wolves發言時，對於這次的新合作關係表示，「Rebel Wolves是一個建立在堅實基礎上的全新工作室，結合了經驗與嶄新的活力。以致力於角色扮演類型遊戲並願意接受全新IP著稱的萬代南夢宮娛樂，與我們可說是完美契合。我們不僅共享價值觀，萬代南夢宮娛樂在發行敘事角色扮演遊戲方面的成績也有目共睹。」他還補充道，「我們期待能夠與他們展開合作，將《Dawnwalker》系列的第一章帶給全球玩家。」

同樣對這個互惠合作關係感到興奮的還有Bandai Namco Entertainment Europe的業務發展副總裁Alberto Gonzalez Lorca，他補充，「這是我們針對西方市場內容開發策略中的另一個重要里程碑，透過結合彼此的優勢，我們即將得以為全球玩家帶來這家工作室的首款遊戲。對於Rebel Wolves正在創造的宇宙感到非常興奮，而在歸功於他們極具才華的開發團隊的同時，我們也很高興我們的遊戲列表中可以增添一個絕佳新作。」

關鍵字：萬代

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