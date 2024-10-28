Faker七度殺入世界總決賽！挑戰第五冠、T1盼刷新多項紀錄

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》14 年世界總決賽創造無數經典名場面，在這些輝煌歷史中超過一半的時間都有那個男人的存在，隨著昨日 ( 10/27 ) 晚間 T1 成功戰勝 Gen.G ，傳奇 Faker 也即將第七度站上總決賽的舞台。

▼Faker 第七度殺入總決賽。（圖／翻攝自lolesports）

從 2013 年踏上職業賽場以來，《英雄聯盟》大魔王 Faker 出神入化表現在召喚峽谷中寫下無數里程碑，超過 10 年職業生涯 Faker 無時無刻都在思考要如何精進自己，持續將身手維持在頂峰是李哥令人敬佩的眾多元素之一，「S3、S5、S6、S7、S12、S13、S14」世界賽共 14 年時間，Faker 就進過 7 次總決賽並且奪下四冠，這位傳奇的故事今年仍要續寫新章：「挑戰第五冠」。

T1 已經連續三年以相同陣容殺入總決賽，除了 Faker 之外，四位學弟的操作及進步絕對也是勞苦功高。《英雄聯盟》歷史上僅有 SKT 在 S5、S6 完成連霸，如今 T1 目標建立全新王朝，若是他們拿下冠軍，更能達成「首次同陣容連霸」紀錄，而且在世界賽 BO5 中 Faker 依舊維持著對陣 LPL 的全勝戰績，面對 BLG 強勢來襲，究竟 S14 結局會如何發展，就讓我們靜待 11 月 2 日的到來。