收視保證！《英雄聯盟》T1 vs Gen.G刷新本屆世界賽最高觀看

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》世界大賽昨天 ( 10/27 ) 四強上演韓國內戰，最終 T1 戰勝心魔打倒 Gen.G 連續三年殺進到決賽舞台。而當然這個精采的對決也刷新本次世界賽收視紀錄，最高線上人數高達 497 萬。

▼T1vsGen.G再度刷新收視紀錄。（圖／翻攝自lolesports）

人氣戰隊 T1 基本上就是流量保證，儘管夏季賽走得跌跌撞撞、儘管最後是以 LCK 第四種子搭上世界賽的末班車，但只要站上國際舞台 T1 就會發揮出驚人潛力，昨天 3-1 戰勝心魔 Gen.G 連續三年殺入到總決賽舞台，挑戰連霸之餘，電競傳奇 Faker 將力拼史無前例的第五座冠軍金盃，而昨天四強直播最高線上人數高達 497 萬 ( 不含中國平台 )，這個收視已經超越去年四強 T1 vs JDG 的 438 萬收視紀錄。

今年世界賽收視前五名除了 FLY vs Gen.G 的驚奇五把大戰之外，其他四名全部都有 T1。如今決賽再度上演中韓大戰，不過跟去年相比，BLG 身為 LPL 第一種子，狀態調整也相當不錯，對 T1 來說絕對是個棘手的勁旅。滿滿話題、傳奇、歷史，今年的總決賽很有可能再度刷新紀錄，甚至超越去年的 640 萬收視。