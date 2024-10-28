ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

收視保證！《英雄聯盟》T1 vs Gen.G刷新本屆世界賽最高觀看

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》世界大賽昨天 ( 10/27 ) 四強上演韓國內戰，最終 T1 戰勝心魔打倒 Gen.G 連續三年殺進到決賽舞台。而當然這個精采的對決也刷新本次世界賽收視紀錄，最高線上人數高達 497 萬。

▼T1vsGen.G再度刷新收視紀錄。（圖／翻攝自lolesports）▲▼T1。（圖／翻攝自lolesports）

人氣戰隊 T1 基本上就是流量保證，儘管夏季賽走得跌跌撞撞、儘管最後是以 LCK 第四種子搭上世界賽的末班車，但只要站上國際舞台 T1 就會發揮出驚人潛力，昨天 3-1 戰勝心魔 Gen.G 連續三年殺入到總決賽舞台，挑戰連霸之餘，電競傳奇 Faker 將力拼史無前例的第五座冠軍金盃，而昨天四強直播最高線上人數高達 497 萬 ( 不含中國平台 )，這個收視已經超越去年四強 T1 vs JDG 的 438 萬收視紀錄。

今年世界賽收視前五名除了 FLY vs Gen.G 的驚奇五把大戰之外，其他四名全部都有 T1。如今決賽再度上演中韓大戰，不過跟去年相比，BLG 身為 LPL 第一種子，狀態調整也相當不錯，對 T1 來說絕對是個棘手的勁旅。滿滿話題、傳奇、歷史，今年的總決賽很有可能再度刷新紀錄，甚至超越去年的 640 萬收視。

關鍵字：英雄聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

推薦閱讀

知名遊戲製作人小島秀夫談理想人才：比我更厲害...怪獸也無所謂

收視保證！《英雄聯盟》T1 vs Gen.G刷新本屆世界賽最高觀看

T1再度殺進總決賽！關鍵團戰翻盤3-1擊倒心魔Gen.G

日將棋天才「八冠王皮卡丘娃娃」超可愛　總項目募資金額破2.7億

《怪物彈珠》X《五等分的新娘》展開首次合作　五姊妹閃亮登場

沒搶到《獵人》卡包？萬代推「獵人餅卡」 27款人氣角色全收藏

萬年亞軍突破魔咒！《傳說對決》閃電狼成軍6年終於奪下GCS冠軍

《死亡細胞》工作室Rougelite新作　《風中行者》2hr試玩心得

不強碰大谷翔平！《航海王》新編版動畫撞期MLB世界大賽延播

《英雄聯盟》14.22奧術版本更新　ARAM全面翻新、狼母安比薩登場

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

T1再度殺進總決賽擊倒心魔Gen.G

萬代推「獵人餅卡」27款等收藏

KAKAO WEBTOON退出台灣市場

T1 vs Gen.G刷新本屆世界賽最高觀看

外媒點名「PS5 Pro根本不用換」

雙冠王結婚　Bang甜娶超美主持人

AV女優橫宮七海遺作曝！

索尼台灣拒公開PS5 Pro供應數量

閃電狼成軍6年終於奪下GCS冠軍

《魔物獵人：荒野》公測時間宣布

最新新聞

小島秀夫談理想人才「比我更厲害」

T1 vs Gen.G刷新本屆世界賽最高觀看

T1再度殺進總決賽擊倒心魔Gen.G

日將棋天才「八冠王皮卡丘娃娃」

《怪物彈珠》X《五等分的新娘》

萬代推「獵人餅卡」27款等收藏

閃電狼成軍6年終於奪下GCS冠軍

《風中行者》2hr試玩心得

《航海王》動畫撞MLB世界大賽延播

《英雄聯盟》奧術S2開播前下噱頭

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366