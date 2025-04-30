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李珠珢為代言狂練中文！加碼曝光《無盡夢迴》ID：快來找我玩

記者蘇晟彥／綜合報導

大宇資訊日前重磅搶下富邦小公主「李珠珢」在台灣首場遊戲代言活動， 30日宣布遊戲《無盡夢迴》將在 5 月 7日正式開放預先下載，同時三大夢靈「暴富之夢」、「死亡之夢」、「甘霖之夢」，將於夢境的起點帶領玩家一窺夢境世界的神秘魅力；此外，代言人李珠珢專屬宣傳影片及拍攝幕後花絮同步釋出，可以看到她努力練習中文的萌樣。

▼李珠珢《無盡夢迴》廣告拍攝花絮公開。（圖／大宇資訊提供）

▲▼ 。（圖／大宇資訊提供）

AI女神李珠珢首度以Cosplay形象詮釋《無盡夢迴》遊戲角色，化身為夢靈「暴富之夢－黛西」，邀請玩家一同入夢。拍攝過程中，李珠珢力求完美呈現，反覆調整肢體動作與角色造型，展現高度的專業精神。此外，更釋出拍攝幕後花絮影片，可以看到李珠珢穿著啦啦隊服認真活力練習的片段，以及她在拍攝現場反覆練習中文台詞、琢磨發音的專注模樣，李珠珢進一步分享，「選擇暴富之夢這個角色是因為角色設計十分美麗，更是遊戲中最受歡迎的主角，希望自己能完美扮演。」李珠珢花絮影片還加碼公布自己在《無盡夢迴》中的遊戲ID，希望玩家可以和他夢境相遇、一同冒險。更讓大家感受到女神李珠珢螢光幕後更真實、溫暖的模樣。

《無盡夢迴》將於5月8日早上11點，正式於台灣、香港、澳門及新加坡、馬來西亞地區上線，今日也提前預告上市首週推出一系列精彩活動，包括「登入送五星夢靈」、「衝等贈稀有道具」以及「每日挑戰送豪華獎勳」，吸引玩家積極參與，並體驗遊戲中豐富多樣的內容與挑戰。玩家可藉由蒐集夢靈夥伴，組建屬於自己的夢境隊伍，開啟一場獨特的冒險旅程。

《無盡夢迴》不僅是大宇資訊在手遊市場上重磅之作，顯見大宇資訊對全球遊戲市場的深耕與布局，不僅強化遊戲內容，更對品質把關，隨著遊戲上市，結合品牌代言與豐富活動，將吸引更多玩家加入遊戲的世界。

▲▼ 。（圖／大宇資訊提供）

 
 

關鍵字：李珠珢

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