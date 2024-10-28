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T1再度殺進總決賽！關鍵團戰翻盤3-1擊倒心魔Gen.G

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》世界大賽 10 月 27 日由 T1 與 Gen.G 上演韓國內戰，只有一隊可以前往總決賽舞台。前面幾場雙方互有往來，由 T1 率先取得 2-1 聽牌領先，關鍵第四局，T1 鎖下自信角並靠著更好的營運及關鍵團戰操作，最終 3-1 擊敗老對手 Gen.G 成功殺入總決賽。

▼T1 vs Gen.G。（圖／lolesports）▲▼T1 vs Gen.G。（圖／lolesports）

首局雙方前期節奏非常營運，不過在 23 分鐘 T1 果斷拚巴龍，Gen.G 因為吃小龍的關係沒有搶好位子，不僅巴龍掉了團戰也是 T1 全面勝利，接下來 T1 將經濟優勢逐步擴開，關鍵小龍團沒人能碰到 Guma 輸出位置，靠著艾希大爆射 T1 先取得第一局領先。Gen.G 反擊來的很快，第二局早期近乎完美的塔殺分配換線上取得大優勢，中間 Canyon 甚至偷到一條關鍵小龍，Gen.G 窒息式的營運壓制，視野布置、抓人、吃巴龍，完美收下第二場比賽把比分扳平。

第三場回到藍方的 T1 前面團戰操作拉滿，而控到兩條小龍的 Gen.G 陷入大幅落後選擇放掉後續的物件，經濟大概卡在 6 - 7k 一度陷入停滯，30 分鐘紅區大決戰，Keria 先控到伊澤吹起進攻號角，搭配 Oner 鎖頭對方射手瞬間失去狀態，此時 Guma 閃現到對方臉上收割戰場，T1 率先取得聽牌領先。

第四局 T1 自信拿出輔助派克，前期鉤子非常精準給予對方很大的壓力，光是前 15 分鐘 T1 就領先來到 4k，20分鐘雖然 Gen.G 找了一波在上半部抓掉 Faker，自己卻要付出兩顆人頭作為代價，T1 順勢拿下巴龍。然而 T1 的好局卻在接下來小龍團風雲變色，29 分鐘 Gen.G 雙射手開始發力，憑藉前排保護團戰近乎把對手全滅，反倒是來到後期 Gen.G 拿到巴龍反超經濟。正當局面開始變得複雜時，Gen.G 主動發難波比控制搭配隊友秒掉了 Faker，但接下來 Guma 和 Zeus 沒有受到限制團戰爆炸輸出，這波 T1 將對手四人給擊殺，最終直搗黃龍成功挺進總決賽。

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