萬年亞軍突破魔咒！《傳說對決》閃電狼成軍6年終於奪下GCS冠軍

記者蘇晟彥／綜合報導

《傳說對決》2024 GCS聯賽夏季冠軍賽 26日開打，今年由被戲稱「萬年亞軍」的FW在季前賽高歌挺進，以衛冕者之姿等待挑戰，挑戰者則是甫拿下APL世界冠軍的BMG，但FW在夏季賽氣勢完全無法抵擋，以乾淨利落的4：1拿下勝利，終於破除魔咒，拿下隊史在GCS聯賽首個冠軍獎杯。

▼FW終於拿下首座GCS冠軍獎杯。（圖／Garena提供）



在經過夏季賽賽程後，今年由被譽為「萬年老二」的FW登上季後賽第一的成績，終於免除在決賽當天需要「連戰14場」的賽程，而在BMG擊敗HKA後，由兩隊在GCS夏季賽最後戰場碰頭。但今年夏季賽FW手感發燙，在前面2局乾淨利落先拿下2勝，儘管第3局被BMG Kai 亥犽拿下害驚天反攻，但後續FW還是穩住局勢，以4：1的成績拿下勝利。

這也是FW自2018年《傳說》戰隊成立以來，首次在GCS賽區的賽事中拿下冠軍，在第六次踏上冠軍賽的旅程上，終於擺脫「萬年老二」的魔咒雪恥，並拿下250萬元獎金，而FMVP也由奶綠拿下。此外，今天的賽果將不會影響在11月底AIC的出席名單，GCS賽區將由FW、BMG、HKA、ONE及ANK五隊出國，其餘賽區席次分別為AOG、RPL 5 席，ASL 1席，共16隊角逐AIC的冠軍榮耀。







Game 1 FW勝

開局BMG凡恩換線強勢開局，但FW不遑多讓用菲尼克積極進攻拿下首殺。中期BMG 克萊斯以大招人魚真身開戰控場，可惜被FW牛魔王和隊友的進場瓦解贏下團戰。隨後FW順勢拿下兩座中外塔與凱撒，強勢攻破上路後，FW第一局以11分鐘的閃電戰拿下首勝。

Game 2 FW 勝

前期BMG 除了選出筱清、菫試圖打出線上優勢，也入野成功拿下FW藍區野怪。2分鐘後BMG想再次入侵FW野區，然而被有備而來的FW守住攻勢，並反打接連拿下BMG三個人頭，再次創造前期優勢。緊接著FW打出夏洛特一挑二、亥犽單殺BMG納克羅斯等精彩操作後，再次以15分鐘內的閃電戰拿下第二局。

Game 3 BMG 勝

FW NaiLiu尾選拿出自信角葉娜。開局BMG再次入野拿下首殺後，雙方在前期開啟激烈會戰，你來我往各拿下4顆人頭。中期FW漸漸打出優勢攻上高地塔。面對FW的強烈攻勢，BMG Kai極限死守成功，果斷以大招萬象進場並成功拿下四連殺，帶領BMG扳回局勢，並進一步攻下FW高地塔。接著在爭奪凱撒的會戰中，戰場一分為二，BMG Kai 再次找到機會以亥犽萬象進場，收下同一場第二次四連殺！最終BMG拿下第三局勝利，比數來到 2:1

Game 4 FW勝

第四局FW選出若伊陣對戰BMG，前期由手感火燙的BMG Kai拿下首殺。雙方在若伊陣的輪轉下頻繁開戰，中期互不相讓使戰局陷入膠著。後期在魔神凱撒的團戰中，FW Zhan站出來擊殺BMG卡芬妮、星葵後，並跟著古木的瞬移開戰，在FW的高地帶走朵莉亞，直攻主堡拿下第四局勝利，搶先來到聽牌局，比數來到 3:1。

Game 5 FW勝

BMG選出邦尼輔助以控制技能限制對位的薩尼進場，試圖出奇制勝。然而FW NaiLiu 弗洛倫上演一滑二，敵方四人包夾下逃生的精彩操作，為FW打出破口。在15分鐘後的關鍵團戰，由FW 薩尼先行開戰，但被BMG 蘇狙擊拿下人頭。同時，FW NaiLiu再次滑進場擊殺蘇、邦尼拿下雙殺，FW直搗主堡，攻下最後的勝利。