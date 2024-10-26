《死亡細胞》工作室Rougelite新作　《風中行者》2hr試玩心得

記者蘇晟彥／綜合報導

曾推出《死亡細胞》（Dead Cells）的獨立工作室 Motion Twin 25日上市新作《風中行者》（WindBlown），遊戲採用動作Roguelite，玩家將扮演「飛躍者」挑戰各種關卡，記者也實際與朋友遊玩約2hr，算是一款節奏明快、玩法多元的小品遊戲，但目前仍在搶先體驗階段，Steam折扣後售價為390元。

▼《風中行者》（WindBlown）就像所有Roguelite遊戲一樣，死亡後會回到村莊，可以透過蒐集素材進行不同武器、能力及永久增加能力進行強化。

故事背景

你們這些天真的傢伙在方舟上過著幸福快樂的和平日子，那是個圍繞著巨大又致命的漩渦的飄浮村莊。但別讓幸福的表象迷惑了你，你們的可愛小島就快要被吞噬殆盡了……

無數被稱為躍者的勇者們，都在和漩渦的可怕使徒戰鬥中失去了生命；現在輪到你要拯救你的同類們，或者成為一坨努力過的砲灰…

遊戲玩法

遊戲為動作Roguelite遊戲，每次旅程將可以選擇2種武器、2個飾品及3種以上能力，根據官方資料指出，遊戲中有超過15種以上遊戲，因此配上能力、武器，就可以創造出不同流派，武器部分有一個類似終結技，當攻擊幾下後，就會閃出一個按鍵，可以使出「另一把武器」的終結技，有部分武器可以制空打出無敵時間，如果使用得當會是戰鬥中的一大助力；以記者自己在遊玩過程，最喜歡鐮刀流（攻擊、使用飾品就會在身邊產生鐮刀，因此只要貼緊敵人就可以製造滿可觀傷害），但朋友則喜歡節奏弩+暴擊的流派，因此可以依照每個人喜好搭配不同打法。

而遊戲中非常講究「閃躲」，所有怪物的招式都可以靠閃避來規避傷害，在Boss戰的時候則會有特殊機制（例如躲在柱子後面閃避燃燒傷害等等），如果是常玩Rougelite的玩家應該就會很熟悉這類型的玩法，但整體來說難易度還沒有平衡的很好，前2關非常容易通過，到第三關老鼠村的怪物跟Boss就會突然趴一下打出100↑的傷害（如果沒有升級血量，血量僅有100），一不小心就會滅團，如果單人闖關就會直接回城，雙人闖關的話隊友在打死10隻怪物後才會復活，因此在Boss戰並沒有辦法站起來。

此外，當然在旅途中會有許多「Buff」可以選擇，除了特殊技能外也有增加生命、攻擊力等基礎Buff。而遊戲中最主大的就是「跟風一樣的閃避行走」，在跨越各個破碎小島時，會變成一道閃電，讓畫面速度感更刺激，但坦白說久了之後會有點膩，一直連點SPACE也擔心鍵盤會壞掉（誤）。

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最後回到「城鎮」，就可以將收集到的素材進行強化，有解鎖更多裝備、提升能力、多出回血罐等等，這就跟常見的Rougelite遊戲差不多，在旅程不斷探索後，城鎮中的NPC也會逐漸增多，因此將會有更多內容可以解鎖遊玩。

整體來說，《風中行者》算是一款節奏滿明快的Rougelite遊戲，一張地圖大約在5分鐘上下，戰鬥打擊感不錯，可以玩的流派也很多，相信一定會有很多大神開發出各種玩法，但目前感覺數值的設計有點問題（後期Boss真的一招就會把人打死），讓遊玩體驗有點變糟糕，只要沒閃掉就是直接回老家，但目前還在試玩體驗階段，相信在玩家的反饋下，遊戲應該會有所調整！