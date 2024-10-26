ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《死亡細胞》工作室Rougelite新作　《風中行者》2hr試玩心得

記者蘇晟彥／綜合報導

曾推出《死亡細胞》（Dead Cells）的獨立工作室 Motion Twin 25日上市新作《風中行者》（WindBlown），遊戲採用動作Roguelite，玩家將扮演「飛躍者」挑戰各種關卡，記者也實際與朋友遊玩約2hr，算是一款節奏明快、玩法多元的小品遊戲，但目前仍在搶先體驗階段，Steam折扣後售價為390元。

▼《風中行者》（WindBlown）就像所有Roguelite遊戲一樣，死亡後會回到村莊，可以透過蒐集素材進行不同武器、能力及永久增加能力進行強化。

▲▼ 風中行者,Windblown 。（圖／記者蘇晟彥攝）

故事背景

你們這些天真的傢伙在方舟上過著幸福快樂的和平日子，那是個圍繞著巨大又致命的漩渦的飄浮村莊。但別讓幸福的表象迷惑了你，你們的可愛小島就快要被吞噬殆盡了……

無數被稱為躍者的勇者們，都在和漩渦的可怕使徒戰鬥中失去了生命；現在輪到你要拯救你的同類們，或者成為一坨努力過的砲灰…

遊戲玩法

遊戲為動作Roguelite遊戲，每次旅程將可以選擇2種武器、2個飾品及3種以上能力，根據官方資料指出，遊戲中有超過15種以上遊戲，因此配上能力、武器，就可以創造出不同流派，武器部分有一個類似終結技，當攻擊幾下後，就會閃出一個按鍵，可以使出「另一把武器」的終結技，有部分武器可以制空打出無敵時間，如果使用得當會是戰鬥中的一大助力；以記者自己在遊玩過程，最喜歡鐮刀流（攻擊、使用飾品就會在身邊產生鐮刀，因此只要貼緊敵人就可以製造滿可觀傷害），但朋友則喜歡節奏弩+暴擊的流派，因此可以依照每個人喜好搭配不同打法。

而遊戲中非常講究「閃躲」，所有怪物的招式都可以靠閃避來規避傷害，在Boss戰的時候則會有特殊機制（例如躲在柱子後面閃避燃燒傷害等等），如果是常玩Rougelite的玩家應該就會很熟悉這類型的玩法，但整體來說難易度還沒有平衡的很好，前2關非常容易通過，到第三關老鼠村的怪物跟Boss就會突然趴一下打出100↑的傷害（如果沒有升級血量，血量僅有100），一不小心就會滅團，如果單人闖關就會直接回城，雙人闖關的話隊友在打死10隻怪物後才會復活，因此在Boss戰並沒有辦法站起來。

此外，當然在旅途中會有許多「Buff」可以選擇，除了特殊技能外也有增加生命、攻擊力等基礎Buff。而遊戲中最主大的就是「跟風一樣的閃避行走」，在跨越各個破碎小島時，會變成一道閃電，讓畫面速度感更刺激，但坦白說久了之後會有點膩，一直連點SPACE也擔心鍵盤會壞掉（誤）。

▲▼ 風中行者,Windblown 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 風中行者,Windblown 。（圖／記者蘇晟彥攝）

最後回到「城鎮」，就可以將收集到的素材進行強化，有解鎖更多裝備、提升能力、多出回血罐等等，這就跟常見的Rougelite遊戲差不多，在旅程不斷探索後，城鎮中的NPC也會逐漸增多，因此將會有更多內容可以解鎖遊玩。

整體來說，《風中行者》算是一款節奏滿明快的Rougelite遊戲，一張地圖大約在5分鐘上下，戰鬥打擊感不錯，可以玩的流派也很多，相信一定會有很多大神開發出各種玩法，但目前感覺數值的設計有點問題（後期Boss真的一招就會把人打死），讓遊玩體驗有點變糟糕，只要沒閃掉就是直接回老家，但目前還在試玩體驗階段，相信在玩家的反饋下，遊戲應該會有所調整！

▲▼ 風中行者,Windblown 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 風中行者,Windblown 。（圖／記者蘇晟彥攝）

關鍵字：遊戲新作動作Roguelite冒險獨立工作室

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

推薦閱讀

《死亡細胞》工作室Rougelite新作　《風中行者》2hr試玩心得

不強碰大谷翔平！《航海王》新編版動畫撞期MLB世界大賽延播

《英雄聯盟》14.22奧術版本更新　ARAM全面翻新、狼母安比薩登場

獵人們請注意！《魔物獵人：荒野》公測時間宣布　ＰＳ＋用戶雙倍玩

彈幕射擊《Rabi-Ribi白金版》特典開箱　重回兔娘爽快蹦蹦感

《七龍珠》X UNIQLO聯名服飾　小悟空手持如意棒戰鬥帥氣還原

《新網球王子》德國隊使出「巨人化」變超大隻　網笑翻：地鳴發動

萬代南夢宮上調業績預測　《艾爾登法環》DLC熱賣利潤大漲

《寶可夢》聯名廚具第二彈！皮卡丘琺瑯鍋、精靈球馬克杯夢幻登場

「Re0、膽大黨、青春之箱」排前三！外動畫網票選人氣秋番

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《航海王》動畫撞MLB世界大賽延播

《風中行者》2hr試玩心得

外媒點名「PS5 Pro根本不用換」

《七龍珠》X UNIQLO聯名服飾

AGA成人動漫展肉慾再現

KAKAO WEBTOON退出台灣市場

AV女優橫宮七海遺作曝！

獨立遊戲商控星宇「營收全獨吞」

《英雄聯盟》奧術S2開播前下噱頭

「Re0、膽大黨、青春之箱」排前三

最新新聞

《風中行者》2hr試玩心得

《航海王》動畫撞MLB世界大賽延播

《英雄聯盟》奧術S2開播前下噱頭

《魔物獵人：荒野》公測時間宣布

《Rabi-Ribi白金版》特典開箱

《七龍珠》X UNIQLO聯名服飾

《新網球王子》德國隊使出「巨人化」

《艾爾登法環》DLC熱賣利潤大漲

《寶可夢》聯名廚具第二彈

「Re0、膽大黨、青春之箱」排前三

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366