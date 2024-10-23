《柯南》主題曲女神愛內里菜舉辦台灣單獨公演　90分鐘重溫回憶

記者楊智仁／綜合報導

日本實力歌姬愛內里菜即將在今年底來台跟大家見面，2024年11月24日在新北市時藝劇場舉行台灣首次單獨公演。再度登台，不僅帶來震撼的現場演出還特別為粉絲準備獨特的見面會活動，歌迷們將有機會與她一起創造美好、難忘回憶。

「首次台灣單獨演出，雙場次誠意滿滿，90分鐘感動不間斷」

說到愛內里菜第一聯想一定是《名偵探柯南》，她曾獻唱多首膾炙人口的主題曲像是：〈恋はスリル、ショック、サスペンス〉、〈I Can’t Stop My Love For You〉和〈風のららら〉，歌聲與作品成為動漫迷的共同記憶，在動漫音樂圈中有著不可忽視的影響力。首次來台單獨公演內容更是誠意滿滿，一天不僅有兩場演出，單場演出時間更是長達約莫90分鐘，時間分別為：第一場開場12:00、第二場開場15:30，帶領大家沉浸於熟悉的旋律與她獨特的聲音魅力。

「VIP特典與見面會大放送！近距離互動與台式辦桌盛會」

此次除了兩場精心策劃的演出外，還為VIP觀眾準備了特別的特典會活動。第一場VIP特典為簽名板手渡會，不僅可獲得親簽簽名板，還有愛內里菜親自交給粉絲。第二場則是合照拍立得會，讓歌迷能珍藏且近距離互動。除此之外，活動更在當日晚上重磅加碼，一場充滿台式風情的辦桌見面會將於19:30登場（需另行購票，並不包含於演唱會各類票種中），詳細活動內容及售票請參官方網站。

「愛內里菜 台灣單獨公演 @三重時藝劇場 活動資訊」

【活動時間】 2024年11月24日

【活動地點】時藝劇場 (新北市三重區正義南路86巷)

・第一場開場12:00/開演12:30

・第二場開場15:30/開演16:00

・粉絲見面會：入場19:30，辦桌形式的晚餐會