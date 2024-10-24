「Re0、膽大黨、青春之箱」排前三！外動畫網票選人氣秋番

記者楊智仁／綜合報導

眾所矚目的 10 月新番已經陸續播出兩三個禮拜，本季有許多強檔續作，也有不少高期待新作，究竟哪些秋番的人氣最高呢。在歐美知名動畫網站 Anime corner、Anime Trending 前三周投票中，「BLEACH 死神 千年血戰篇、Re:從零開始的異世界生活、膽大黨、青春之箱」均有上榜。

▼外動畫網票選人氣秋番。（圖／翻攝自木棉花、@aonohako_PR）

根據 Anime corner 超過 1 萬位粉絲投票，《BLEACH 死神 千年血戰篇-相剋譚-》在前三周都以破 10% 得票率位居榜首，在 Anime Trending 也都擠進排行榜前五名，作為「週刊少年JUMP」經典漫畫之一，「千年血戰篇」第三部動畫時空背景為「看不見的帝國」入侵後的第三年，黑崎一護將率領屍魂界部隊力抗反攻由優哈巴哈為首的滅卻師們⋯。

另一部高人氣續作《Re:從零開始的異世界生活》第三季，在兩個動畫投票網站中都位居前三名，魔女教大舉襲來即將在水門都市引發系列最大規模戰役，故事節奏快速加上大罪司教超強實力讓大家再度體會「死亡回歸」的壓迫感。備受矚目的新作《膽大黨》兩周都是 Anime Trending 的榜首，圍繞著各種超自然現象所展開快速劇情，還原漫畫特色風格及超能力戰鬥讓粉絲們看得大呼過癮。

值得一提的是青春戀愛作品《青春之箱》，這部同樣在《週刊少年Jump》連載的高人氣漫畫，講述體育名校羽毛球部新生、女子籃球部王牌兩人之間邂逅的故事，前幾集絕美畫面與聲音呈現為動畫打下雄厚基礎，再加上超婆千夏學姊以及可愛的小雛，充滿著校園、社團、日常、努力的青春戀愛故事在 Anime Trending、Anime corner 前兩周都排進了前三名，《青春之箱》第三周甚至衝上第二名位置。

▼外動畫網票選人氣秋番。（圖／翻攝自Anime Corner、Anime Trending）