《決勝時刻：黑色行動 6》25日上市！PS、微軟玩家搶先12小時開戰

記者蘇晟彥／綜合報導

《決勝時刻：黑色行動 6》將於10 月 25 日（五）全球發行，已經預購的玩家可預先下載遊戲完整內容，包括劇情戰役、多人遊戲和殭屍模式。此外，Xbox或Microsoft電腦版及PlayStation玩家將可以提前12小時加入戰局，在25日凌晨0點開戰，Battle.net和Steam的特戰兵將於中午12時正式啟動。

《決勝時刻：黑色行動 6》將帶來緊張刺激的全新劇情戰役、包含 16 張全新地圖的多人遊戲模式，以及在發售日推出兩張新地圖「終劫島」及「蕪羈城」的獨特回合制殭屍模式體驗。此外，《黑色行動6》將展現出系列作最先進的全新移動系統：全向衝刺和智能移動。玩家將可以在多人遊戲、殭屍模式和《決勝時刻：現代戰域》遊戲中，朝任何方向奔跑、俯衝和滑行，再加上匍匐時可 360 旋轉的能力，賦予玩家前所未有的移動自由度和戰術靈活度！

接續《黑色行動6》公開測試時，特務隊長姚元浩徵召最有特務潛力的遊戲實況主；在上市倒數之際，姚隊長更要親自上陣，展現創新的移動技術有多帥。

《決勝時刻：黑色行動 6》適用於 Xbox One®、Xbox Series X|S、PlayStation 5®、PlayStation 4® 和 PC（Battle.net、Microsoft Store 和 Steam）；立刻預購，還可解鎖多項遊戲內獎勵！預購寶庫版的玩家將可獲得伍茲特戰兵組合包*、反射115迷彩包、獵人與獵物特戰兵組合包、黑影部隊第1賽季（內含戰爭通行證、1,100點決勝時刻點數、20級跳級等更多物品）、精品武器系列，以及可用於殭屍模式中的泡泡糖包。