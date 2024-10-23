《藥師少女的獨語》第二季開播日曝光　兩季度放送深入宮廷陰謀

記者楊智仁／綜合報導

《藥師少女的獨語》作為上半年討論度相當高的動畫作品，官方也在首季結束後馬上宣布續作製作確定，如今《藥師少女的獨語》於特別節目中確定動畫第二季將於 2025 年 1 月 10 日開播，並採兩季度連續放送。

《藥師少女的獨語》全球累積銷量突破 2,400 萬冊，故事講述擁有精明推理能力和豐富藥理知識的藥師貓貓，在勾心鬥角的宮廷中成功解決各種事件。動畫於 2023 年 10 月 - 2024 年 3 月間放送，《藥師少女的獨語》不論劇情、人物刻劃、伏筆回收表現都相當出色，這半年看貓貓憑藉自身學識和技能，在勾心鬥角的宮廷中排憂解難、建立人脈發掘出宮廷裡不為人知一面，貓貓不時展現的顏藝反差萌更讓大家深陷在少女魅力中。

《藥師少女的獨語》動畫第二季將聚焦在玉葉妃懷孕後的後宮勢力變化，貓貓則重新回到驗毒工作的工作岡位，同時樓蘭妃入宮、想取壬氏性命的重大懸案，消失的嫌疑犯「翠苓」...，首季所留下層出不窮的謎團，奔走宮廷中的貓貓會將如何和壬氏一起解決難題。《藥師少女的獨語》動畫第二季預計 2025 年 1 月 10 日連兩季度放送，官方同時也公開新主視覺以及最新預告片。