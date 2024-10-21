前啦啦隊正妹嗆統神狂罵「那隻豬」　再提未成年議題網友怒進攻

記者蘇晟彥／綜合報導

擁有26萬粉絲的前Fubon Angels、現任Taishin Wonders啦啦隊成員橘ㄦ（本名：賴鈺涵） 20日在未經查證情況下，拍攝短片再提統神傷心事直說「他想 X 13歲女孩」，遭網友圍剿，甚至蹦蛙娛樂也揚言提告。對此，橘ㄦ 21日晚間火速刪片致歉，並表示「自己不會逃避，也對自己做過的事致歉」，但網友仍不領情直說，「你就是單純想蹭流量！」

▼橘ㄦ晚間致歉，強調自己不會逃避。（圖／翻攝自橘ㄦ Facebook）



橘ㄦ在短片中被問起即將到來的蹦闆、統神之戰時，不斷提到「蹦闆要跟豬打架」、「那隻豬很下流」、「可是他很熱瑟耶」等等，且全片中都不斷以戲謔的口吻用「豬」來代替統神，且再度提起統神之前的傷心事，在沒有查證的情況下說，「他（統神）說要 X 13歲的小女生」。

影片曝光後立即遭到網友反彈，認為統神根本沒有說過類似的話，自己靠的「腦補」就不斷造謠，且全程以豬來代稱統神，重點是兩人根本不認識，引起大批網友進攻橘ㄦ粉專，連蹦蛙娛樂（統神公司）都在底下留言表示已經進行蒐證提告。

對此，在網友大批進攻後，橘ㄦ就將影片刪除，並在晚間發文致歉表示，自己只憑過去「統神討論未成年性愛議題的印象」就隨口說出，針對這樣的言論造成本人、粉絲不舒服致歉，自己也像蹦蛙娛樂致歉；影片部分因為蹦蛙娛樂已經走法律程序，自己也不會逃避，也會對自己做過的事情負責，但針對自己所有代理品牌、HBD及所屬球團都無關，也希望網友不要繼續散播此事件的評論。