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《咒術迴戰 幻影夜行》事前登錄人數破500萬　正式上線日期公開

記者楊智仁／綜合報導

BILIBILI HK LIMITED 宣布《咒術迴戰 幻影夜行》全球事前登錄已突破 500 萬人次。為了慶祝這個重大的里程碑，全新宣傳影片已正式發布，帶來遊戲戰鬥與人氣角色相關畫面。同時，《咒術迴戰 幻影夜行》正式推出日期已訂於 2024 年 11 月 7 日，遊戲支援多種語言，包含中文、韓文、英文、法文、泰文、拉丁美洲西班牙文、巴西葡萄牙文及德文。

▼《咒術迴戰 幻影夜行》。（圖／翻攝自咒術迴戰 幻影夜行） ▲▼咒術。（圖／翻攝自咒術迴戰 幻影夜行）

《咒術迴戰 幻影夜行》是首款以人氣作品《咒術迴戰》為題材的官方授權手機遊戲。這款策略型 RPG 遊戲將咒靈與咒術師的世界生動地呈現於玩家的眼前，玩家可以編組自己的隊伍，並在戰鬥中施展強大的術式。遊戲中不僅能透過全語音重溫動畫中的經典場景，還能體驗全新的遊戲原創劇情。玩家們將在遊戲裡參與各項領域調查、祓除強大的咒靈，並使用迴想殘滓來強化各個角色的能力。

▲▼咒術。（圖／翻攝自咒術迴戰 幻影夜行）

為了感謝玩家們的支持，所有事前登錄的玩家可以獲得以下的 500 萬人次達成獎勵：共計 4500 迴珠，事前登錄人數達到 800 萬人次時，將會解鎖更多的迴珠獎勵。達成獎勵一共有六個階段，其中包含了保證SSR角色轉蛋券等夢幻好禮。在遊戲正式推出前，將會揭曉更多驚喜獎勵內容。獎勵將會在遊戲正式上線後透過系統發放。

關鍵字：咒術迴戰幻影夜行手機遊戲事前登錄迴珠

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