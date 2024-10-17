Steam好評《刀劍神域 碎夢邊境》追加內容：新角色、新故事登場

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂宣布，PlayStation®5／Nintendo Switch™／Xbox Series X|S／STEAM®版《刀劍神域 碎夢邊境》已於今天 ( 10/17 ) 正式發布付費下載內容第 1 彈「異世界的拜訪者Ⅰ -永恆的剎那-」。

【「異世界的拜訪者Ⅰ -永恆的剎那-」收錄內容】

．追加角色1名（斯朵蕾雅）

．追加角色登場的故事劇情

．追加角色的服裝

．追加角色的武器

．追加角色的貼圖

．玩家名片背景

．武器3種

【可遊玩角色「斯朵蕾雅」參戰】

斯朵蕾雅（CV：三澤 紗千香）在不同世界線的艾恩葛朗特與桐人相遇並一同冒險，天真爛漫的少女，雖然跟這個世界中的桐人等人是第一次見面，卻擁有毫不畏於縮短距離的爽朗個性。是以大劍進行大範圍攻擊，以及透過蓄力使出強力攻擊為特徵的力量型角色，擁有吸收HP效果的技能，可以一邊支援夥伴一邊戰鬥。

【公開追加故事劇情大綱】

在虛擬世界中，異變再次發生——怪物的異常出現。為了展開調查而前往森林的桐人等人，遇見一名擁有淡紫色頭髮，自稱為「斯朵蕾雅」的少女，她是來自異世界拜訪者，並在她的世界中與另一邊的桐人等人一起冒險至今。「不過，既然知道是這樣，就有必要也跟這邊的桐人友好相處呢～」這麼說著的斯朵蕾雅因此順勢加入桐人的調查，桐人雖然對於沒有與她相關的記憶感到困惑，卻因為斯朵蕾雅天真爛漫的個性而逐漸縮短距離…，在看不到終點的世界中，那個瞬間即將再次開始。

【免費更新追加內容「極限頭目團體戰」現已發布】

「Season1」免費更新內容中，「極限頭目團體戰」「The Skull Reaper Tempest」即將嶄新登場。「極限頭目團體戰」是超高難度的團體戰，因此作為參加條件之一，玩家等級須達到90以上，玩家可以事先取得頭目弱點屬性的「闇屬性武器」等，做好攻略挑戰的準備。此外，本團體戰更設有超高難度條件。

「極限頭目團體戰」特別規則

．被擊倒時若未及時「復活」，則無法重生。

．若「復活」失敗，將立即結束本次團體戰挑戰，亦無法獲得任務報酬。