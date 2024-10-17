直擊／任天堂台北快閃店開幕鐵粉清晨排隊　霸氣喊預算無上限

記者楊智仁／綜合報導

9 月底新光三越宣布重磅消息「任天堂 Nintendo 專賣店」計畫在 2025 年春天正式於台北信義新天地 A11 3 樓開幕，更表示會開設快閃店，如今「Nintendo POP-UP STORE in TAIPEI」也在今日 ( 10/17 ) 正式登場，不過可能是因為沒有台灣限定商品的關係，記者早上 8.30 到場時排隊約 30-40 人左右，大約來到 10 點之後開始湧現更多人潮。

任天堂台北快閃店首曝光超大空間！1:1薩爾達大師之劍、滿滿瑪利歐商品

快閃店這次「新光三越 台北信義新天地A9店」( 台北市信義區松壽路9號9樓 ) 開設，販賣以「超級瑪利歐」、「薩爾達傳說」、「斯普拉遁」、「動物森友會」及「皮克敏」等遊戲為主題的商品。有鑑於先前寶可夢中心大爆滿，排在前幾位的鐵粉大約清晨 6 點左右來排隊，覺得不用去日本就能買到相關商品非常開心，不過還是希望之後能有台灣限定的商品，預算大概是 5000 - 10000 元左右。也有粉絲表示今天預算無上限想要買好買滿，很期待 11 點能夠趕快入場。

【Nintendo POP-UP STORE in TAIPEI】

日期︰2024 年 10 月 17 日（四）～2024 年 11 月 10 日（日）

地點︰新光三越 台北信義新天地 A9 店 9 樓（台北市信義區松壽路 9 號 9 樓）

【入場方式】

為了避免會場擁擠，主辦單位將視現場狀況發放整理券

整理券發放地點：新光三越 台北信義新天地 A9 店東側門右側廊道