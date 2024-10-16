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日本26位知名聲優對「擅自生成AI」說不：聲音是我們的人生

記者楊智仁／綜合報導

隨著人工智慧 ( AI ) 越來越發達，近年除了各種 AI 圖片外，連聲音做到和本人相當類似的程度，當然也衍伸出許多問題。先前日本 26 名聲優發起自發組成「NO MORE 無斷生成 AI 協會」，包含中尾隆聖、山寺宏一、梶裕貴等多位知名聲優一同發聲表達訴求。

▼「NO MORE 無斷生成 AI 協會」。（圖／YouTube @NOMORE_MUDAN） ▲▼聲優。（圖／YouTube @NOMORE_MUDAN）

26 位聲優齊聲對「擅自生成 AI」說不， 隨著協會成立並公開一段影片，首先《七龍珠》弗利沙、《麵包超人》細菌人聲優中尾隆聖表示，「聲音被擅自販售，這讓我感到十分震驚，對我們來說聲音是工作、也是人生的一部分。請聽聽我們這些聲優的心聲，擅自使用 AI 生成的行為對我們的影響」，影片中聲優們齊聲喊出「NO MORE 無斷生成 AI」。

聲優們進一步說明，「即使這是出於粉絲希望能聽到更多我們的聲音的好意，但無斷使用依然讓人感到不愉快。新技術的確會帶來巨大益處，但同時我們也應該擴大視野，考慮彼此感受，討論未來文化的走向，製作這段影片，就是希望這能成為促進討論的契機。」

影片完整版預計將在不久後公開，簡介欄中最後呼籲，「不要以互相傷害的言語進行對抗，而是應該邀請專家一起進行和平討論，為文化制定規範。為了確保在未來十年、二十年後，能繼續孕育出優秀的作品，我們不能讓這片土壤乾涸。」

關鍵字：AI聲優無斷生成文化討論

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