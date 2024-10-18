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砸30億只求玩家玩得爽！叛逆手遊《逆水寒》封測開跑！必玩3大理由公開

記者蘇晟彥／綜合報導

MMORPG《逆水寒》宣布開啟預約註冊即造成轟動，預約人數已突破888,888人，在眾多玩家敲碗、引頸期盼下，終於宣布將在10 月 18 日開放6,000位玩家搶先進入遊戲世界，但究竟《逆水寒》是如何突破口碑、成為「最叛逆卻最被期待的MMORPG」？就讓《ETtoday遊戲雲》替各位讀者整理必玩3大理由！

《逆水寒》Facebook：https://www.facebook.com/JusticeHMT/?locale=zh_CN
《逆水寒》預約連結：https://www.swordofjustice.com/h5/20240810/yuyuezh-cht/index.html

▼萬眾期待的《逆水寒》將於 18 日正式開放6,000位玩家測試。（圖／翻攝自逆水寒粉專）

▲▼ 逆水寒

真實還原宋朝武俠世界　3A鉅作PC／手機通通能玩

《逆水寒》在上市後就吸引大批玩家搶玩，遊戲將背景設定在北宋時期，團隊還細細考究各方歷史文件，力求真實還原當時時代背景下的各種細節。官方也透露，整個遊戲耗時4年、斥資30億打造出理想中的江湖，業界已經找不出幾間可以如此為遊戲付出、只為了真實還原當時的場景。

作為一款想要「顛覆」MMORPG的遊戲，官方以 3A等級來製作《逆水寒》，同時能夠在PC端／行動裝置端隨時開玩。製作團隊曾在接受訪問時說過，「想要實現百萬台手機的江湖夢」，因此是全球首款支援光線追蹤的手機遊戲，不管是人物的表情動作、打鬥的刀光劍影，甚至是頭絲飄動的感覺，都能自然捕捉；除了細部表情外，各種天氣變化，不管是細雨渺渺、盛下的陽光，都能更清楚呈現細膩的光影變化，將會讓玩家分不清到底是現實世界還是遊戲畫面，

▼將光追開啟後，將會看到更「真實」的世界。

▲▼ 逆水寒

▲▼ 逆水寒

首款AI技術MMORPG！NPC不再「死人對話」

對於想要遊玩MMORPG的玩家，「融入世界」將會是決定沈浸感的一大關鍵，《逆水寒》是首款搭載世界頂尖 AI技術的MMORPG，在遊戲中的NPC不再只是回應一樣答案的「死人」。在經過與玩家的互動、遊戲場景結合設計下，NPC被賦予不同的決策、情緒、記憶等等能力，能夠自主給出不同反饋，與玩家有更多不同的互動方式，每個NPC都有獨立人格，能夠細膩地給出情感反饋，甚至會成為副本中的強力隊友，走位比玩家更風騷，堪稱最佳戰友！

絕不推出繁中特別版！不逼課、不用肝、絕對不是免洗MMORPG

眾所皆知，近年MMORPG儼然成為「課長戰場」，但《逆水寒》在推出之前，官方就大張旗鼓、白紙黑字承諾玩家，絕對不會推出「繁中特別版」，將以

1.不用金錢買遊戲時間
2.捨棄數值課金機制
3.意想不到的高CP值

三大特色讓玩家享受不用課金、不用追求數值，就能盡情體驗《逆水寒》的完美開放世界，遊戲也將採用「賽季制」的玩法，破除以往必須高課金才能達到戰力巔峰的方式，讓所有玩家都能「無肝無課」，不需要再有花費買車、買房的驚人金額才能變成人人稱羨的大俠，享受一個公平競技的開放世界。

▲▼ 。（圖／恩奕遊戲提供）

從《逆水寒》宣布事前登錄後，經過眾多玩家敲碗，搶先體驗展開為期2週，限量、刪檔的「逆天測試」，已經有不少摩拳擦掌的玩家在各大討論區、官方粉絲團相互討論「江湖秘笈」、甚至有玩家喊出破萬元的高價收購測試資格。封測相關活動也陸續出爐，喜歡的實況主說不定也有獲得封測資格，會在《逆水寒》裡發現什麼驚豔體驗和玩家一起共襄盛舉。

KOL官方直播馬拉松：https://www.swordofjustice.com/zh-cht/ntkol/

▼《逆水寒》武林爭霸戰，哪個幫會可以成為「逆天之神」

▲▼

持續鎖定官方消息，一起期待進入口碑爆棚的《逆水寒》世界。

《逆水寒》Facebook：https://www.facebook.com/JusticeHMT/?locale=zh_CN
《逆水寒》預約連結：https://www.swordofjustice.com/h5/20240810/yuyuezh-cht/index.html

▼《逆水寒》人物栩栩如生，搭配遊戲場景沈浸感十足。

▲▼

關鍵字：逆水寒

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