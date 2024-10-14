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《寶可夢》開發商Game Freak遭駭大量檔案洩漏　電影、第10世代外流

記者楊智仁／綜合報導

根據外媒 Nintendo Life 報導，大量從未公開過的《寶可夢》美術圖、設計文件以及其他開發資料出現在社群媒體上，這似乎是因為寶可夢開發商 Game Freak 發生大規模資訊外洩。Game Freak 則發布聲明確認遭到駭客入侵，包含員工的姓名和聯絡資訊已經洩露。

▼《寶可夢》遭駭流出大量資料。（圖／翻攝自@Pokemon推特）▲▼寶可夢。（圖／翻攝自@Pokemon推特）

根據外媒透露 10 月 12 日網路上出現大量洩漏消息，包含「第三、四、五代寶可夢遊戲中的未完成精靈圖像、1997 年原始動畫的概念美術、關於寶可夢世界背景故事的設計規範、26 年來主角小智冒險旅程的寶可夢公司會議記錄、《名偵探皮卡丘》電影續集的初步構想，一部代號《Game Boy》的電影提案、《寶可夢》第 10 世代的代號為「Gaia」，兩個版本在任天堂 Switch 與新機上測試中、好幾段《寶可夢》未採用傳說劇情...。」

當然以上洩漏消息僅限於「傳聞」，Game Freak 目前只在 10 月 10 日發表一份日文聲明，確認公司遭到駭客攻擊，員工相關資料發生外洩，不過聲明中並沒有提到寶可夢設計資料是否也在洩漏名單之列。Game Freak 表示已經採取相對應的措施，以防止未來再有類似情形發生。

▲▼寶可夢。（圖／翻攝自@Pokemon推特）

關鍵字：寶可夢

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