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Pokémon Store設網路商店　平台曝光買寶可夢商品不用人擠人

記者楊智仁／綜合報導

深受大人小孩喜愛的 IP《寶可夢》自 1997 年推出以來風靡全球，台北寶可夢中心自去年開幕以來只要有新活動、系列商品總是吸引粉絲們大排長龍。不過先前寶可夢台灣粉專公告，將在 PChome 24h 購物平台推出「Pokémon Store」取代原本的「Pokémon 寶可夢旗艦館」，訓練家們可以在網路上買到各式商品。

▼Pokémon Store將在 PChome 24h 推出。（圖／ETtoday資料照）▲▼寶可夢。（圖／翻攝自寶可夢台灣）

官方表示，「Pokémon Store」即將於 10 月 24 日（四）12 點在 PChome 24h 購物全新登場，Pokémon Store 可以購買到各類寶可夢商品，包括毛絨玩具、生活雜貨、文具、遊戲、集換式卡牌遊戲等，還有台灣唯一官方直營店 「Pokémon Center TAIPEI」 販售的部分原創商品。

此外，為了進行開設「Pokémon Store」的準備，目前於 PChome 24h 購物上販售寶可夢商品的「Pokémon 寶可夢旗艦館」，將於 10 月 17 日 12 點暫停營運。消息一出讓粉絲們相當興奮，並表示終於不用去現場人擠人、抽整理券，不過近期 PChome 曾出現資料外洩風波，因此不少人還是對此表達擔憂。

▼Pokémon Store 將在 10 月 24 日全新登場。（圖／翻攝自寶可夢台灣）▲▼寶可夢。（圖／翻攝自寶可夢台灣）

關鍵字：寶可夢Pokémon Store

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