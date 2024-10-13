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「原神minini」快閃店限時台北台中啟動！多面「稻妻」打卡牆等待粉絲

記者楊智仁／綜合報導

LINE FRIENDS攜手全球互動娛樂品牌HoYoverse展開基於《原神》遊戲IP各種業務，包含快閃店與創意製作。《原神》自2020年推出以來，憑藉開放世界玩法與豐富的角色設定，成為全球代表性開放世界冒險RPG遊戲，LINE FRIENDS 融合了《原神》原創角色和旗下熱門IP「minini」，打造全新「原神minini」，展現迷你但勇敢的獨特魅力。首波角色包括《原神》標誌性角色派蒙，以及來自稻妻地區的七位人氣角色：雷電將軍、神里綾人、神里綾華、楓原萬葉、珊瑚宮心海、宵宮及太郎丸。

▼原神minini POP-UP 台北台中限時開幕。（圖／粉粉提供）▲▼原神。（圖／粉粉提供）

【原神minini POP-UP 台北台中限時開幕，限時活動等解鎖】

今年10月11日至10月31日，同步於台北松山文創園區與台中一中商圈開設「原神minini POP-UP」，是由FANFANS粉粉與LINE FRIENDS共同製作，與旅行者建立深厚聯繫。活動採線上全預約制。現場設置多面「稻妻」打卡牆及「原神minini」互動打卡區，雙風格的布置讓旅行者能深入感受「稻妻」與「原神minini」的魅力，並設置原神minini拍貼機，旅行者們可以記錄在快閃店的精彩瞬間。完成現場照片分享 IG 的指定任務，就有機會獲得《原神》虛寶卡。限時21天，期待旅行者們到場同樂。

▲▼原神。（圖／粉粉提供）▲▼原神。（圖／粉粉提供）▲▼原神。（圖／粉粉提供）

「原神minini POP-UP」將帶來多元且豐富的商品，包含絨毛玩偶、絨毛鑰匙圈、公仔、造型裝飾扣、水晶球等。快閃店期間限定活動，單筆消費達指定門檻就有機會獲得「《原神》購物袋」、「派蒙扇子」、「稻妻地區角色小卡（共六款）」等，周邊品項及贈品每日皆有限量，依現場實際情況為準。

▲▼原神。（圖／粉粉提供）▲▼原神。（圖／粉粉提供）

【原神minini POP-UP】

台北：松山文創園區 W113 炊事場空間（台北市信義區光復南路133號）

台中：台中一中商圈 台中粉粉廣場（台中巿北區太平路22號旁）

日期： 2024年10月11日 - 2024年10月31日，每日10:00 - 19:00

▲▼原神。（圖／粉粉提供）▲▼原神。（圖／粉粉提供）

關鍵字：原神

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