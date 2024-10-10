ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

2015AD「NL」歌手圓夢！獻唱《英雄聯盟》經典神曲　眾英靈助陣

記者蘇晟彥／綜合報導

《英雄聯盟》台灣官方繼S9經典神曲《鳳凰》翻唱後，事隔７年，再度端出經典翻唱，成功幫助想當歌手的2015年ADa.k.a.熊班長、NL、熊問安圓夢，並找來曾在《英雄聯盟》成為傳奇的眾多英靈，包含雙胞胎史丹利、超負荷、傳奇主播長毛等助陣獻唱，讓不少網友聽完歌曲心底最軟的那塊被觸動直喊，「真的是傳奇永不死！」

在Garena時期如果要談到最為人津津樂道的官方企劃，莫過於找來當時的主播（包含一日）阿樂、湯米、賽評ZOD、NASH翻唱《鳳凰》，不管是尷尬到爆的歌詞，對不上的改編節奏，都讓人印象深刻，在當時甚至被噴到關閉留言，直到Garena頻道關閉後，經典才被記住，讓不少人時常播放懷念。

對此，事隔5年，改為台灣大哥大團隊後，官方再次執行「經典翻唱」，選定LOL歷史上最熱門的歌曲《Legends Never Die》進行翻唱，並找來超豪華陣容「史丹利、NL、羅傑、ZOD、超負荷、貝克、長毛」，其中NL在2017年曾說過，「我當然有考慮當歌手阿，那是我的夢想。我跟你說當歌手比當職業選手…我當歌手是最想當的」，如今不只是借助成為官方的Co-streamer再度吸引人氣，更成為「經典翻唱」的領唱人，成功圓夢。

此外，歌曲更找來雙胞胎英雄「超負荷、史丹利」、傳奇主播群「長毛、貝克」、羅傑、ZOD一齊高唱，讓不少網友ˋ直喊，「多少錢能找來這群人」、「請問是兩個超負荷還是兩個史丹利？」、「ZOD你怎麼敢再接一次？」

關鍵字：音樂經典翻唱英雄聯盟LOL網路遊戲

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

2015AD「NL」歌手圓夢！獻唱《英雄聯盟》經典神曲　眾英靈助陣

高雄動漫節首日熱鬧登場　粉絲擠爆巨蛋官方估四天人潮破32萬

《寶可夢GO》推出「全國旅遊指南」　 46條路線抓寶玩遍日本

「進擊的巨人 劇場版」台灣確定上映！大銀幕感受完結篇震撼

《我推的孩子》完結倒數4話！四年半連載11月迎最終回

中國稅務局揭《黑神話：悟空》開發成本近14億　銷量遠超預期

國慶光雕秀41部台漫！漫畫家見「荒謬特寫」笑：給文總respect

《怪獸8號》主題餐廳下周西門登場　神秘幼獸變身甜點進入怪獸世界

《我推的孩子》橫槍萌果喊：想畫我推同人誌　網超嗨敲碗趕緊出

任天堂台北快閃店下周登信義A9　入場發整理券、滿滿瑪利歐周邊

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《黑神話：悟空》開發成本近14億

《我推的孩子》完結倒數4話

羚邦新番「藍色監獄、BLEACH 死神」領軍

「進擊的巨人劇場版」台灣確定上映

Faker為了續職業生涯主動改變操作姿勢

台北寶可夢中心推「可水洗娃娃」

《刀劍神域》最新主機遊戲上市

高雄動漫節首日熱鬧登場人潮擠爆

直擊／黃牛阿嬤吐心聲

2015AD「NL」歌手圓夢！

最新新聞

2015AD「NL」歌手圓夢！

高雄動漫節首日熱鬧登場人潮擠爆

《寶可夢GO》日本旅遊指南

「進擊的巨人劇場版」台灣確定上映

《我推的孩子》完結倒數4話

《黑神話：悟空》開發成本近14億

國慶光雕「荒謬特寫」漫畫家讚：給一個respect！

《怪獸8號》主題餐廳下周西門登場

橫槍萌果：想畫《我推的孩子》同人誌

任天堂台北快閃店下周登信義A9

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366