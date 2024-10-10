2015AD「NL」歌手圓夢！獻唱《英雄聯盟》經典神曲　眾英靈助陣

記者蘇晟彥／綜合報導

《英雄聯盟》台灣官方繼S9經典神曲《鳳凰》翻唱後，事隔７年，再度端出經典翻唱，成功幫助想當歌手的2015年ADa.k.a.熊班長、NL、熊問安圓夢，並找來曾在《英雄聯盟》成為傳奇的眾多英靈，包含雙胞胎史丹利、超負荷、傳奇主播長毛等助陣獻唱，讓不少網友聽完歌曲心底最軟的那塊被觸動直喊，「真的是傳奇永不死！」

在Garena時期如果要談到最為人津津樂道的官方企劃，莫過於找來當時的主播（包含一日）阿樂、湯米、賽評ZOD、NASH翻唱《鳳凰》，不管是尷尬到爆的歌詞，對不上的改編節奏，都讓人印象深刻，在當時甚至被噴到關閉留言，直到Garena頻道關閉後，經典才被記住，讓不少人時常播放懷念。

對此，事隔5年，改為台灣大哥大團隊後，官方再次執行「經典翻唱」，選定LOL歷史上最熱門的歌曲《Legends Never Die》進行翻唱，並找來超豪華陣容「史丹利、NL、羅傑、ZOD、超負荷、貝克、長毛」，其中NL在2017年曾說過，「我當然有考慮當歌手阿，那是我的夢想。我跟你說當歌手比當職業選手…我當歌手是最想當的」，如今不只是借助成為官方的Co-streamer再度吸引人氣，更成為「經典翻唱」的領唱人，成功圓夢。

此外，歌曲更找來雙胞胎英雄「超負荷、史丹利」、傳奇主播群「長毛、貝克」、羅傑、ZOD一齊高唱，讓不少網友ˋ直喊，「多少錢能找來這群人」、「請問是兩個超負荷還是兩個史丹利？」、「ZOD你怎麼敢再接一次？」